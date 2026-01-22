維園六四燭光晚會主辦單位 港支聯反國安法案今開審

香港高等法院預計今天(22日)開庭審理具里程碑意義的國家安全案件，被告是現已解散的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」(Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China，簡稱支聯會或港支聯)的3名前領導人，該組織過去每年主辦燭光晚會，紀念1989年北京六四天安門事件的民主示威人士。

這類公開紀念活動過去在中國統治的香港曾屬合法，因此被譽為與大陸相比，香港相對自由的象徵。

1989年天安門事件，是指最終以中國軍隊開槍鎮壓結束學生領導的示威行動，在中國無法公開討論。中國將此一日期視為禁忌，不允許任何公開紀念活動。

多處紀念碑遭移除

包括「國殤之柱」(pillar of shame)在內的多個六四紀念碑，被從香港3所大學內移除。「國殤之柱」描繪了數十具殘缺扭曲的遺體，以紀念在鎮壓中喪命的人。

2020年由於COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情限制措施，紀念活動被迫暫停，而自中國於同年實施了嚴厲的國安法以來，這些紀念活動從未恢復舉辦。

根據該法，現已解散的支聯會3位前領導人：68歲的李卓人(Albert Ho)、74歲的何俊仁和40歲的鄒幸彤(Chow Hang-tung)，目前面臨「煽動顛覆國家政權罪」的指控，最高可判處10年徒刑。

本案是此類重大案件中近期最後數起案件之一，鄒幸彤曾任支聯會副主席，在被拒絕保釋後已被羈押超過1,500天。

顛覆國家政權是審判關鍵問題

港檢在一份開庭陳述中表示，本案的核心在於支聯會公開宣稱的「結束一黨專政」目標，是否構成非法煽動他人實施顛覆國家政權的行為。

檢方補充表示，本案的另一個關鍵點是，此類行為是否構成「推翻或破壞」中國的政府體制。

人權組織和一些外國政府批評這類針對知名民主人士的國家安全案件，認為這是將法治武器化，以壓制異議。

然而，北京方面表示，在2019年持續了數月、有時甚至演變為暴力衝突的抗議活動撼動這個亞洲金融中心之後，國安法是恢復秩序的必要之舉。

鄒幸彤是曾在劍橋大學受教育的律師，自2021年9月以來一直遭到拘禁，她是少數仍公開發言反對中國共產黨鎮壓行動的民主活動人士之一。

她在法庭上為自己辯護，並對監獄規定提出質疑，例如禁止女性囚犯夏季穿短褲的規定。

她在接受路透社採訪時表示：「國家可以監禁人，但不能監禁他們的思想，就像國家可以封鎖事實，但不能竄改真相一樣。」

申請撤銷公訴被拒

香港高院去年11月駁回了鄒幸彤尋求撤銷公訴書的申請，2024年並禁止她傳召海外證人視訊作證。

香港高院援引一條「刑事訴訟程序條例」修正案，規定不准國安案控辯證人遠距作證。法官判定：「雙方都受到同樣的限制...並未對辯方造成不公。」

在21日公布的另一份判詞中，法官表示，法院會依據證據和法律原則進行裁判，且「不會允許審判淪為政治鎮壓的工具...或對司法程序的濫用」，否決了鄒幸彤的主張。 (編輯:柳向華)