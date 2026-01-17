在生成式AI渴求高品質訓練資料的當下，維基百科 (Wikipedia)顯然找到變現與永續生存的新模式。適逢維基百科25週年，維基媒體基金會 (Wikimedia Foundation) 宣布包括亞馬遜、Meta、微軟、Mistral AI，以及當紅的搜尋引擎Perplexity，都已成為其商業產品「Wikimedia Enterprise」的合作夥伴，意味這些科技業者將透過付費方式，取得大規模、高速度的維基內容存取權，以訓練其AI模型。

維基百科25歲生日大禮！亞馬遜、Meta、微軟與Perplexity成付費客戶，全面訂閱維基資料庫餵養AI

不只 Google，科技巨頭排隊買「正版」資料

維基媒體基金會早在2022年就宣布Google成為其首位付費客戶，而在此次25週年的慶祝活動中，官方首度公開了過去一年新增的豪華客戶名單。除了上述的亞馬遜、Meta、微軟之外，還包括強調隱私的瀏覽器Ecosia、法國AI新星Mistral AI，以及近期因版權爭議備受關注的Perplexity。

這些交易的核心，在於「Wikimedia Enterprise」。這是一項專為企業設計的付費服務，不同於一般大眾免費瀏覽網頁或透過公開API抓取資料，Enterprise版本提供更穩定、高速且大規模的數據傳輸管道，專門滿足AI模型訓練與即時資訊檢索的龐大需求。

AI時代的生存之道：知識有價

維基百科目前是全球前十大最受歡迎的網站，擁有超過300種語言、6500萬篇文章，每月瀏覽量高達150億次。然而，在AI時代，越來越多使用者透過ChatGPT或Perplexity直接獲取答案，而非點擊進入維基百科條目，同樣對維基百科使用流量產生衝擊。

而這項合作模式，讓維基百科在「內容被AI大量取用」的現況下，重新找到一條新的營收活路。維基媒體基金會產品與技術長Selena Deckelmann強調：「尤其是在AI時代，我們比以往任何時候都更需要維基百科這種『由人類驅動』的知識」。

25週年慶祝活動：時光膠囊與紀錄片

除了宣佈商業合作，維基媒體基金會也推出了一系列25週年慶祝活動，包括記錄全球志工幕後故事的紀錄片影集，以及一個名為「25 Years of Wikipedia」的數位時光膠囊，回顧網站的過去並展望未來，而維基百科創辦人Jimmy Wales也將參與相關的直播慶祝活動。

