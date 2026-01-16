維基迎來25周年 創辦人大酸馬斯克用X訓練AI「會得到一個憤怒的AI」

在全球網路百科全書「維基百科」（Wikipedia）迎來創立25周年之際，其背後的非營利組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）1月15日宣布，已與多家頂尖人工智慧（AI）公司達成商業授權協議。這項指標性的舉動標誌著這座「早期網路最後堡壘」在面對生成式 AI 浪潮時，正積極尋求數位生存與商業模式的平衡。



根據維基媒體基金會公布的最新資訊，新加入的合作夥伴包括亞馬遜（Amazon）、Meta Platforms、Perplexity、微軟（Microsoft）以及法國 AI 領頭羊 Mistral AI。這些公司將透過維基媒體的企業級平台獲取內容。

擴大商業授權名單：科技巨頭紛紛「課金」



事實上，這並非維基百科首次與大廠合作。早在 2022 年，Google 便成為其首批企業客戶之一，隨後搜尋引擎 Ecosia 等較小規模的 AI 業者也陸續加入。新合約將使維基百科能針對 AI 公司所需的高流量、高速度數據需求進行變現。儘管基金會並未透露具體的財務細節，但強調這些資金將用於支撐維基百科的營運成本。

維基百科創辦人吉米．威爾斯（Jimmy Wales）在接受美聯社採訪時明確表示，他歡迎AI模型使用維基百科的數據進行訓練，因為這些內容經過「人類協作與編輯」，品質遠高於其他平台。

威爾斯直言不諱地指出：「我個人非常樂見 AI 模型使用維基百科的數據。你絕對不會想使用一個只在X（原Twitter）上訓練出來的AI，那會得到一個非常憤怒的AI。」

然而，威爾斯也強調，儘管維基百科對大眾免費，但其背後的基礎設施成本極其昂貴。維基媒體基金會執行長瑪麗亞娜．伊斯坎德爾（Maryana Iskander）指出，維基百科目前是全球流量第9大的網站，擁有300多種語言、超過6500萬篇文章，由25萬名志工維護。

AI轉型路徑：從編輯工具到聊天式搜尋



「我們的基礎設施並非免費。」伊斯坎德爾表示。過去一年中，維基百科發現來自機器人（Bot）的流量大幅增加，部分機器人甚至偽裝身分以規避偵測，大量擷取數據以餵養大語言模型（LLM），這對伺服器造成了沈重負擔。威爾斯認為，擁有800萬個人捐款者的維基百科，不應該用民眾的捐款來補貼市值數兆美元的科技巨頭。

面對AI可能取代傳統搜尋習慣、導致人類訪問流量下降8%的現狀，維基百科正計畫化敵為友。威爾斯透露，AI未來將被用於減輕志工編輯的負擔。

目前構思的應用場景包括：利用AI自動偵測並修復失效連結（Dead links），透過掃描上下文並在網路上尋找新來源來更新資訊。此外，維基百科的搜尋功能也可能演進為「對話式」，用戶可以直接向搜尋框提問，AI則會精準引用維基百科的段落進行回覆，並提供原始文章出處。

政治風暴與「Grokipedia」的挑戰



儘管技術上尋求突破，維基百科在政治立場上也面臨挑戰。美國共和黨國會議員近期正針對維基百科的編輯過程展開調查，質疑其存在偏左翼的偏見，甚至稱其為「覺醒百科」（Wokepedia），擔憂這種偏見會滲透到依賴其數據的AI系統中。



其中最著名的批評者莫過於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。馬斯克去年推出了競爭對手「Grokipedia」，批評維基百科充斥著「政治宣傳」，並呼籲群眾停止捐款。



對此，威爾斯反擊稱Grokipedia並非真正的威脅。他認為大語言模型目前尚不足以撰寫高品質的參考資料，「它們往往只是在反芻維基百科的內容，且經常胡言亂語。當你深入探討冷門主題時，AI的表現會更糟。」

威爾斯表示，他與馬斯克相識多年，雖然自Grokipedia啟動後雙方未曾聯絡，但他保持開放態度，「我也許該傳個訊息給他，問候一下他的家人。我是一個和善的人，並不想和任何人開戰。」



