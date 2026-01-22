維多利亞在兒婚宴做啥不雅動作？賓客爆料：她磨蹭布魯克林的脖子
英國足球傳奇大衛貝克漢(David Beckham)的26歲長子布魯克林(Brooklyn Beckham)，本周一發布6篇限時動態，指責父母控制慾強、不尊重他的妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)等。其中，布魯克林控訴母親維多利亞(Victoria Beckham)在他的婚宴上搶走新人共舞的橋段，痛批：「她在眾人面前對我做出非常不雅的動作，我這輩子從未感到如此不舒服和噁心。」據不具名賓客爆料，維多利亞在婚宴舞池中「貼近磨蹭」布魯克林的脖子。
根據《Page Six》報導，布魯克林和妮寇拉2022年在佛州舉行婚宴，進行一段時間後，原本預定安排新人跳「第一支舞」，當晚受邀演出的歌手馬克安東尼（Marc Anthony）登台後，卻稱呼維多利亞為「全場最美的女人」，並邀請她上台跟布魯克林共舞。
在場的賓客透露，維多利亞上台後雙臂環繞著布魯克林，並磨蹭兒子的脖子，「妮寇拉隨即哭著離開會場，貝克漢家族那一側在歡呼，而佩茲家族則陷入一片靜默」。該賓客補充，妮寇拉雖被朋友勸回婚禮現場，但整晚情緒低落，雙眼紅腫。
不過，報導中也指出，有知情人士向媒體澄清，當時布魯克林與妮寇拉早已跳過第一支舞，妮寇拉也與爸爸尼爾森佩茲（Nelson Peltz）共舞過。該知情人士認為，該段舞蹈更像是一場「家庭同樂舞會」，不覺得維多利亞有任何不雅的行為。
布魯克林控訴母親在婚宴上做出不適當的動作後，外界紛紛好奇，有沒有當天的影片佐證？不過，根據《PEOPLE》報導，布魯克林不希望與維多利亞那段婚禮舞蹈影片被公開，因為會讓他和妮寇拉極度尷尬、不適。
