《維多利亞壹號》血腥畫面解禁 觀眾看到一半「吐到送醫」

何超儀與監製陳子聰出席《維多利亞壹號 國際版》香港首映會。（圖／852Films提供）

影視歌三棲的港星何超儀2010年與老公陳子聰製作電影《維多利亞壹號》並擔任主演，不僅在金馬獎獲得提名，更讓她提名香港電影金像獎影后。時隔15年，由導演彭浩翔親自操刀的《維多利亞壹號 國際版》終於在香港首映，保留了最血腥暴力的鏡頭，何超儀開心表示：「這個故事的概念太新了，當年因為遷就香港電影審查制度，觀眾無法看到完整版本。那時候我還很年輕，心裡有種叛逆卻被壓抑的感覺，畢竟是自己創作出來的作品，還是希望能夠被大家真正看見。」

從未曝光的《維多利亞壹號 國際版》在香港首度放映，保留最血腥暴力的畫面。（圖／852Films提供）

何超儀談到當年《維多利亞壹號》版權賣到全世界，在海外獲得許多好評，讓她相當欣慰，她不僅在西班牙錫切斯國際電影節榮獲最佳女主角，英國發行商更安排電影在英格蘭及蘇格蘭上映，並邀請她赴英國宣傳，讓她相當驚喜。

陳子聰難忘去英國餐廳吃飯，連餐廳員工都認識何超儀，又回憶起當年在威尼斯影展首映時，聽說有觀眾看到一半嘔吐，甚至吐到最後叫了救護車送醫，他笑說：「證明國際版很猛！」因此當時香港上映時，特別在每一個觀眾席都會放一個嘔吐感，噱頭十足。

其實多年來海外很多公司洽談購買《維多利亞壹號》版權拍攝影集，好萊塢也有洽談拍攝續集的可能性，何超儀始終沒有答應，她認為這部電影是她與老公陳子聰成立852電影公司的第一部作品，就像是第一個小孩一樣，意義非凡，「如果換了形式去拍，不是原汁原味的話，就不太想要做。」

屆滿20週年的852電影公司，今年即將籌備、推出一系列全新作品，踏上新的里程碑，何超儀與旗下藝人Iman參與演出的新片《拾荒法師2》仍在趕拍中，目標趕在過年前殺青，敬業的她特別抽空出席《維多利亞壹號 國際版》首映，再趕回去拍攝。

當記者關心近況，何超儀拉起衣袖，手臂有一大片瘀青，原來拍攝期間大量的動作戲導致她傷痕累累，其中一次她吊鋼絲抱著特技演員從高處飛落到地面，手及大腿內側刮到鋼絲留下大片瘀青，膝蓋半月板也有撕裂的情況，卻必須等到殺青之後才能好好治療，讓老公陳子聰看了超心疼。

