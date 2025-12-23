維多利亞惹毛兒子！ 布魯克林封鎖貝克漢全家...聖誕團圓破滅

英國明星貝克漢一家家庭失和風波盛傳已久，如今又傳出長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與家庭關係再惡化，在社交媒體上全面封鎖了自己的父母與弟妹，讓這個全球知名的家庭在聖誕節前夕陷入尷尬與心碎的境地。

根據外媒報導，目前正努力經營廚師事業的布魯克林，在Instagram上分享了一段他用啤酒醃製烤雞的烹飪影片，母親維多利亞在影片上按讚以示支持，引來大批網友湧入評論區，敦促布魯克林藉此機會與家人和解，修補關係。

布魯克林對母親這種「公開示好」的行為感到非常憤怒，認為家人應該在私下解決問題，而不是在社群媒體上演戲，這讓他覺得被「道德勒索」。 在維多利亞點讚後幾小時內，布魯克林便封鎖了51歲的維多利亞、50歲的貝克漢、弟弟羅密歐與克魯茲，甚至是14歲的小妹哈珀。

起初外界以為是貝克漢夫妻「取消關注」兒子，但克魯茲（Cruz）隨即在網上強硬澄清：「這不是真的，我爸媽絕對不會取消關注他們的兒子。」這才揭露是布魯克林主動封鎖了所有人。

知情人士透露，維多莉亞對此相當受傷。她原以為延續過往公開力挺兒子的方式，能傳遞善意並拉近彼此距離，卻未料反而成為衝突升溫的關鍵。布魯克林不僅未接受家人釋出的關懷，甚至進一步切斷所有社群互動，讓家庭關係陷入前所未有的冰點。

布魯克林自從2022年與豪門千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，與家人的關係便每況愈下，包括缺席父親的50歲生日派對、夫妻倆再次舉行婚禮誓言更新儀式貝克漢全家缺席、缺席大衛在溫莎城堡獲頒爵士勳銜的榮耀時刻，如今在聖誕前夕正式封鎖全家。

消息來源指出，布魯克林與妻子目前定居洛杉磯，自去年節禮日（Boxing Day）以來，貝克漢一家就再也沒有拍過全家福照片。

