維安事故 副總統、卓揆探視員警

副總統蕭美琴（中間穿黑外套者）6日以校友身分參加南大附小校慶，提及宜蘭警員執勤受傷，坦言令人不捨，同時理解家屬情緒。（程炳璋攝）

宜蘭24歲警員林呈樺5日支援副總統蕭美琴特勤，遭廂型車撞成重傷。不料，38分鐘後，蕭美琴連隊返回台北途中，北市警大安交通分隊55歲曾姓警員，在建國南路與瑞安街244巷口與車輛相撞，右手骨折送醫。對於兩名員警執行副總統交通勤務受傷，蕭美琴特別在臉書表示；「對此，感到十分不捨」。她已在6日下午與行政院長卓榮泰一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。

副總統蕭美琴5日訪問宜蘭，行程遍及五結、礁溪、頭城等鄉鎮，因特種勤務而停休、負責頭城鎮青雲路二段號誌管制，以協助副總統車隊快速通行的林姓員警，遭徐男駕駛的廂型車撞成重傷，所幸經搶救後情況穩定，6日已轉院到台北榮民總醫院接受治療。

礁溪警分局表示，林員當時站在路邊，位於燈箱與電線桿中間，肇事車輛是先撞燈箱再撞到人，肇事駕駛徐男並無酒駕，但聲稱有慢性病，不知為何會偏離車道撞到警察，警訊後將依過失致重傷、妨害公務罪嫌送辦。

榮院長陳威明透露，林姓警員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，無臟器外露，因掉進水溝，有感染問題。北榮第一時間就成立團隊接力搶救，總統、副總統、行政院已指示要全力搶救。北榮會用最好藥物，也結合各團隊一起處理。警員的下肢循環還可以，會想辦法保留肢體，希望他能重返工作崗位。「警察這麼辛苦、高風險，我們能不盡力嗎？而且是24歲年輕人，我們一定會努力救」。

曾員5日晚間7時2分，擔服副總統特種勤務路況查報，騎警用機車巡視各燈控崗位時，雖開啟警示燈，但沒有鳴警笛，加上沿線各路口沒有編排員警交管，導致行經建國南路、瑞安街244巷口時，撞上由巷口左轉駛出的自小客車，造成右手骨折及四肢擦挫傷，隨後副總統車隊即經過該路段。

蕭美琴說，這兩起事件都讓人非常難過。希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。總統府發言人郭雅慧表示，林姓員警經3小時的搶救，恢復穩定的生命徵象，是不幸中的大幸，後續也會持續表達關心，並給予協助。至於台北市那一起，她也要再次強調，第一線的維安是很辛苦的，希望安全第一。