維安升級防暴動！ 梅西3天巡迴行落幕 預告「再訪印度」

阿根廷足球員梅西，15日到訪印度新德里。（圖／達志影像路透社）

阿根廷足球天王梅西，為期3天的印度巡迴活動，已經落幕。最後一站的新德里，儘管當地出現嚴重霧霾，不過上萬球迷還是一大早就到體育場外排隊，等著看梅西。而且為了防止球迷再度暴動失序，印度警方還提早部署大量警力，維持秩序。

體育場大門外擠滿了大批球迷，有人高舉用西班牙文寫著「我愛你Lionel」字樣的海報。一位印度新德里的梅西球迷表示，他們一輩子都在等這一刻，他們經常說不管人生達成什麼，如果沒有見到梅西就是失敗。球迷們的熱情完全不受惡劣天氣影響，許多人從清晨就開始排隊等待，只為了能夠親眼目睹足球巨星的風采。

面對球迷們的熱情支持，梅西表示，對他們來說這真是一段美好的經驗，雖然短暫又激烈，但能感受到這份愛真的非常美好。他感謝粉絲們不只是嘴上說說，並預告未來將再次造訪印度。

然而，梅西此次的印度之行充滿波折。從上一站孟買出發的班機因天氣惡劣而延誤，導致在新德里的活動被迫縮短。更嚴重的是，在印度的第一站加爾各答還爆發了暴動。為了防止類似事件再次發生，印度當局不敢大意，梅西隨後兩天的活動維安全面升級。

另一位印度梅西球迷激動地表示，他非常興奮，從小就夢想看到梅西，終於有機會了，他感覺宛如要見到「神」。當地媒體也拍到孟買和新德里警方在梅西抵達活動現場前，就已經在場地外部署大量警力。梅西下榻的飯店外同樣出現安保人員的身影，就怕球迷太過激情打擾梅西的活動。

