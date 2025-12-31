維安升級！今晚跨年、明天元旦 鐵警提高全台車站見警率

台鐵昨（30）日發生民眾恐嚇公眾事件，且自19日北捷發生隨機襲擊案後，鐵警局持續強化台鐵及高鐵跨年、元旦站車維安。局長陳錦坤指示各分局，並要求護車大隊落實警戒巡邏及檢查，所屬同仁務必謹守「報案快、到場快、處置快」原則，達到即時應處效能，以確保民眾安全。

跨年夜及元旦在即，台高鐵運量大幅增加，鐵路警察局祭出提高見警率，加強維安。（圖／警方提供）

跨年晚會、元旦升旗典禮活動在即，全台共舉辦37場相關活動，鐵警投入警力全面淨化鐵路站車場域，並提高現場緊急應變處置，同時嚴防搭乘台、高鐵及捷運轉乘旅客人潮，發生推擠與踩踏意外事件。鐵警局也更加強防範措施，除了提高見警率、加強巡邏外、重點守望等維安措施，也與當地警察局加強協調、通報聯繫以立即應變處理。

鐵警局也呼籲，參加跨年、元旦活動乘車的通勤民眾，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，以免發生不必要的危險，也守護自身安全。

