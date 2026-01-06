維安升級！北捷加碼50支「新型防暴鋼叉」進駐 廠商趕製中

記者柯美儀／台北報導

台北市政府市政顧問陳啟宏（左3）贈北捷新型防爆叉。（圖／取自北捷官網）

為強化捷運系統內旅客的安全，台北市政府市政顧問陳啟宏今（6）日捐贈50支新型防暴鋼叉，強化第一線人員在突發事件中的應變能量。捷運警察隊將優先在旅運量較大的車站配置新鋼叉，並加強操作訓練。

防暴鋼叉現正由廠商趕製，捷運警察隊後續將與捷運公司共同研議設置點位，並以旅運量較大的車站為優先配置，同時加強人員操作訓練，提升維安措施。

捷運警察隊將優先在旅運量較大的車站配置新鋼叉。（圖／取自北捷官網）

陳啟宏表示，捷運人員、捷運警察及轄區員警長期在第一線，肩負維護公共安全的重責，希望社會早日恢復正常生活，減少緊張氛圍；此次防暴鋼叉捐贈，僅代表個人心意，盼能拋磚引玉，讓更多人關心及投入資源，提升公共安全。

台北市議會交通委員會召集人游淑慧指出，目前文湖線24個車站配有舊型防暴鋼叉，今日致贈的新型防暴鋼叉，前端具自動夾合功能，操作更安全便利，將供捷運站人員及捷運警察隊使用。

