維安升級！特勤小組進駐跨年 大場館協調設安檢門

台北市 / 綜合報導

台北市19日晚間發生的無差別攻擊事件，震驚全台，而再過幾天就是跨年了，到時的維安也受到關注，台北市政府繃緊神經提升維安部署，包含特勤小組進駐以及偵報犬、防爆車，在大型表演場館也將協調裝設安檢門、金屬探測器等。對於台北市跨黨派議員呼籲，應該發送細胞簡訊，市長蔣萬安證實，相關單位正在研議，是否適用這類案件，來建立更周延通報機制。

五彩繽紛的煙火炫目奪人，每年跨年不少民眾，都會到台北欣賞101煙火，尤其在大巨蛋營運後，跨年演唱會讓台北湧入更多人潮，如今在震驚社會的隨機攻擊案發生後，馬上要迎接人潮最多跨年，北市府當然要加強當天維安。

廣告 廣告

目前初步部署，包含特勤小組進駐，另外還有偵報犬防爆車，警方將以地毯式全面巡視，提高戒備規格，除了晚會本身外，也將強化相關大型場館維安。

記者吳冠緯說：「今年跨年(台北)大巨蛋這邊，也會舉辦演唱會，預計會湧入大量人潮，主辦單位也會評估，在入口處設置安檢門跟金屬探測器，提升維安品質。」北市府主要針對大型表演場館提升維安，不只大巨蛋，包含小巨蛋與台北流行音樂中心，都將協調裝設安檢門與金屬探測器。

民眾黃小姐說：「安全考量的話，我覺得多花一點這個時間，沒有什麼不好的。」民眾李小姐說：「就是要看，實際上怎麼規劃，因為你可能如果只有一個的話，那你那個動線或什麼安排，如果不佳的話，那活動也不用辦了。」過去大巨蛋人很多，不只安檢配套，藍綠白議員也紛紛建議，發生重大治安事件應該發送細胞簡訊，給周邊民眾協助立即警示。

台北市長蔣萬安說：「特別責成包括消防局和警察局，即刻研擬，那我們希望盡快能夠來積極落實。」跨年前發生震驚社會的無差別攻擊事件，讓不少民眾人心惶惶，北市府繃緊神經，層層把關全力降低風險。

原始連結







更多華視新聞報導

張文北捷台北車站傷人 返旅館拿凶器後再犯案

張文「孤狼式攻擊」4死！ 疑把旅館當「前進指揮所」

北捷攻擊前張文已三度縱火 警未察覺20公升汽油桶？

