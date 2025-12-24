維安零鬆懈！無差別襲擊陰影下迎聖誕、跨年 警政署成立24小時緊急應變小組

台北車站、台北捷運中山站外無差別襲擊案震撼社會，隨著聖誕節、跨年等節假日活動即將到來，內政部警政署今（24）日宣布成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，直到元旦連續假期結束，採24小時全天候運作機制，統合警政署各相關單位力量，一旦發生重大治安事件、暴力犯罪、群聚事故或其他安全威脅，將立即啟動跨單位協同應處，迅速調度警力與資源，全力控制事態發展。

歹徒張文19日傍晚接連於台北車站、誠品生活南西店丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成包括張文在內4人死亡、11人輕重傷，震撼國內外；警政署長張榮興當日即下達提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、確實現場應變處置4大防處作為，隔日起再奉總統賴清德指示，和內政部長劉世芳與六都警察局、16縣市政府警察局長召開視訊專案會議，策進大眾運輸及人潮聚集處所警力運用。

警政署22日說明，經查至農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如台北馬拉松耶誕歡樂跑、高雄聖誕生活節等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署，並依賴清德指示加強運用協勤民力，合計使用警民力共1萬7295人次，包含員警1萬1902人次，民力5649人次，全面提升見警率，並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

有關每年聚眾、人流龐大的跨年活動維安，台北市政府預計於26日在台北捷運市政府站、市府轉運站等處進行高強度演練，並由跨局處單位參與。內政部長劉世芳今日上午於立法院內政委員會前受訪時表示，尊重台北市政府警察局律定，到農曆年節前的跨年、傳統年節等137場大型活動，若各縣市警察局在警力、民力上需要警政署協助，中央都會全力協助，目前有收到台北市、高雄市申請。

警政署： 結合10單位成立重點節日緊急應變小組

行憲紀念日暨聖誕節假期前一天，警政署今日下午發布新聞稿表示，針對重點節日期間可能發生的各類治安風險，內政部責成警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，自即時起至元旦連續假期結束，採取24小時全天候運作機制，統合警政署各相關單位力量，即時指揮、迅速應變，全力確保社會秩序穩定與民眾生命財產安全。

警政署指出，此次應變小組以結合勤務指揮中心、保安、保防、刑事、交通、公關、資訊、民管及督察等單位，形成完整且具韌性的指揮體系，一旦發生重大治安事件、暴力犯罪、群聚事故或關鍵基礎設施安全威脅，將立即啟動跨單位協同應處，迅速調度警力與資源，全力控制事態發展。

警政署說明，各單位在強化現場處置的同時，兼顧交通疏導、資訊安全、媒體溝通及輿情澄清，確保對外資訊一致、透明，避免不實訊息影響社會安定；並同步結合民防、義警、義交、守望相助隊等民力資源，擴大社會安全防護網絡。警政署強調，重點節日期間將秉持「治安不打烊、維安零鬆懈」的原則，持續精進各項應變作為，落實政府「全社會防衛韌性」政策，讓國人安心過節、平安返鄉，警方也將全力守護國家與人民的安全。

