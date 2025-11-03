維州佛堡亞洲文化節 各族裔服裝秀吸睛

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國白宮方面發布「川習會」事實清單，聲稱美國總統川普和中國國家主席習近平上週在韓國達成「歷史性」經貿協議，中國做出四項承諾並將採取十大措施。根據白宮發布的事實清單，其中涉及中國的內容中，中國方面作出四項承諾，包括阻止用於製造芬太尼的前體流向美國；切實消除中國現行和擬議對稀土元素及其它關鍵礦物實施的出口管制；結束中國對美國半導體製造商及其它大型美國企業的報復；向美國大豆及其它農產品的出口開放中國市場。中國方面將採取以下行動，包括中國將暫停在全球實施其於2025年10月9日所宣布之新的廣泛稀土出口管制及相關措施。此外，中國將採取重大措施阻止芬太尼流向美國。具體而言，中國將停止向北美出口特定的指定化學品，並嚴格管控向全球各地的特定其它化學品出口等，以及其他多項措施。

財訊快報 ・ 27 分鐘前