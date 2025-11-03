維州佛堡亞洲文化節 各族裔服裝秀吸睛
維州弗堡瑪麗華盛頓大學日前舉辦一年一度的亞洲文化節。活動當天校園內洋溢著濃濃亞洲文化氣息，許多人更身穿亞洲傳統服飾同慶。
主會場設在寬敞明亮的錢德勒宴會廳(Chandler Ballroom)。各族裔參與熱烈，與會者邊品嘗亞洲美食，邊欣賞精彩歌舞，包括夏威夷草裙舞、印度舞、中東肚皮舞、中華太極等，其中亞洲各族裔的服裝秀格外吸睛，笑龍樂隊舞獅隊的高超表演把聯歡會推向了高潮。活動精彩連連，參加者反應熱烈。
