維州費郡新規上路 按摩店營業期禁鎖門

為打擊非法按摩店和人口販運，維吉尼亞州北部的費爾法克斯郡(Fairfax County)日前通過了一項法案，規定合法按摩店在營業時間不得將大門上鎖，或使用門禁控制系統(Controlled Access System)，並明定按摩店不得有覆蓋窗戶、後方睡覺區、暗示性廣告等，該法即日起生效。

許多按摩師對此新法表示，限制鎖門的規定讓他們夜間營業時很不安全。經營White H.A.R.T. Massage的白人按摩師懷特(Casey White)在公開聽證時表示：「店裡常常只有一個人值班，如果門不能鎖，我們都不知道背後會不會有人闖進來，這是很嚴重的安全風險。」此外，小型或單人經營的按摩店還擔心，若客人少、門必須常開，任何空著的時段可能造成財物失竊或被人隨意進入。

廣告 廣告

郡府則重申將打擊非法按摩店和人口販運作為立法主要目標。該郡衛生局指出，過去一些按摩業者利用鎖門或覆蓋窗戶方式，讓外界難以檢查，有些場所暗藏性交易或剝削情況。新法禁止營業時將門鎖上、不准使用門禁控制系統進出，並嚴禁在店內設置睡眠空間。法案還規定，不得刊登「淫穢、情色明示」廣告，從而杜絕那些打擦邊球或性暗示的按摩店。

此外，新規也將監管權從郡的有線電視與消費服務部門(Cable & Consumer Services)移交到衛生局，以提高管理效率。政府官員表示，這樣讓衛生局能使用更專業的公共衛生工具，如檢查不衛生、違規經營場所，也能更快回應公眾對可疑按摩店的檢舉。

對於新法實施初期，郡衛生局也表示會採取「溫和過渡」策略：第一年會給予合法業者充分寬容，並非立即採取嚴厲處罰。郡府官員則表示，若有業者不適應新規，可與他們反映困難，他們願意協助。

更多世界日報報導

6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑