維持半導體領先世界地位 卓榮泰：二次能源轉型提供充足電能

卓榮泰赴工研院主持半導體研發基地動土典禮。（圖：工研院提供）

行政院長卓榮泰今天（10日）出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，提到產業發展最關注的電力供應問題時表示，將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，將全面接受全世界新式的核能技術，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界的安心，將全面做開放能源的構想。卓榮泰也宣示，未來將推動全國大規模開放與調整土地利用，包括新開發土地、區段徵收、老屋重建與都市更新，以提高整體土地使用效率來因應產業需求。

工研院半導體研發基地動土典禮，產業界和官方代表齊聚一堂。（圖：工研院提供）

水和電是半導體命脈，卓榮泰也強調，政府將持續開發更優質的水資源，電力系統則在落實賴總統所說的二次能源轉型，推動多元綠能發展，強化智慧節能、智慧儲能與電網韌性，全面接受全世界先進新式的核能技術。在新的核管法修定後，台灣的核能何去何從？將樂觀審慎期待依照核管法的內容，向國人提出在核安有保障、核廢有去處，以及國人高度共識下，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界安心，將全面做開放能源的構想。

卓榮泰表示，讓台灣有充裕的能源來穩定大家，因為「電力就是算力，算力就是國力，國力就是電力」，政府將朝這個方向持續努力。台灣製造已成為全球最受信賴的品牌，在對美談判與國際互動中，政府與產業都清楚感受到，世界已經看見台灣不可取代的關鍵力量。台灣必須在這樣的角色中持續勇敢前進，而政府對產業不僅有權力，更有責任，產業一旦停滯，影響的不只是台灣，而是全球供應鏈的運作。

卓榮泰說明，政府將全力確保產業所需的水、電與土地等基礎條件。水電供應必須「無虞」，土地使用則要更合理、更有效率。未來將推動全國大規模開放與調整土地利用，包括新開發土地、區段徵收、老屋重建與都市更新，提高整體土地使用效率，回應產業與城市發展需求。（彭清仁報導）