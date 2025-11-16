維持基本生活都有壓力！中國年輕人嘆難生存 靠30元撐兩餐
大陸中心／游舒婷報導
中國內需疲弱的警訊持續敲響，雖然官方不斷呼籲下一代消費者增加消費、帶動經濟循環，但在當前的經濟環境下，中國的青年族群反而更傾向「節省每一塊錢」，從住房、就業到薪資不穩，擔憂未來的不確定性，讓中國年輕人掀起一波「省錢度日」的生活現象。
根據《BBC》報導，中國青年失業率長期徘徊在接近20％的高點，許多剛畢業的年輕人不是找不到工作，就是拿到遠低於預期的薪水，即便工作在手，也害怕下一個被裁的就是自己，來自北京的20多歲女性向媒體坦言：「我換了工作，薪水卻比以前更少。我不知道這份工作能撐多久，在這樣的經濟環境裡，誰敢亂花錢？」她無奈表示，如今連維持基本生活都帶著壓力。
還有另一種現象，那就是有高學歷的青年被迫從事快遞員等基層工作，牛津大學中國中心研究員指出，許多碩士畢業生從事非專業領域職務，反映出「學歷與市場需求的巨大錯配」，在科技產業轉型、AI與自動化快速發展下，適合年輕人的就業機會不增反減。
除了就業困境，房地產危機更讓年輕族群看不到未來。買房夢對大城市青年來說幾乎是不可能任務，他們寧願把錢存起來，也不敢輕易消費。一名20多歲男子就坦言：「我身邊很多朋友失業，還住在家裡。現在經濟不好，要找到符合專業的工作很難，我也不敢對未來太樂觀。」
在巨大的經濟壓力下，一股「節儉文化」於社群平台快速發酵，在小紅書與抖音上，各種「用最少的錢活最久」主題大受歡迎，以極簡生活為主題的網紅靠分享省錢技巧累積近10萬粉絲，她以普通肥皂取代所有清潔保養品，逛街時強調衣物與包包的耐用性高於品牌。
另一名29歲網紅則以「1美元吃兩餐」（約新台幣30元）吸引大量關注。他靠長期節儉生活，在6年內存下約130萬人民幣。專家指出，中國消費占GDP僅約39％，遠低於多數發達國家的60％，即便政府推出汰購補貼等政策，仍難以扭轉低迷的消費意願。分析指出，目前的消費者更願意「再等等」，等家具降價、等家電促銷、等房市回穩，但群體性的延後消費，將使企業收入下降、資金緊縮，反而加劇經濟放緩。
瑞典國際事務研究所學者指出，中國長期依賴出口與投資，但在全球地緣政治不穩下，這種模式已難維持，中國必須提高內需佔比，否則經濟將陷入更嚴重失衡。
更多三立新聞網報導
感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫
工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬
泰12歲少女遭親媽「騙到東京接客」服務60名男客淚喊：想回家上學
台男飛泰跨海討債！揪4友人擄24歲前女友暴打 家屬接撕票恐嚇
其他人也在看
台積電壓力大！ 他問為何不「減薪降工時」 過來人全說了
台積電優渥的薪資和福利讓人羨慕。有網友表示，嚮往進入台積電的親戚，入職後只待了半年就離職，他好奇詢問：「台積電為何不降員工年薪，就能減少工時和壓力？」引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
無法承受高壓離職！他問台積電為何不減工時、年薪？工程師揭背後真相
眾所皆知被稱為「護國神山」的台積電，薪資與福利相當優渥，因此許多人努力讀書，就是為了進入這間國際大企業。然而，高薪的背後也伴隨著巨大的壓力。一名男子分享，他的親戚進入台積電半年後，因無法承受工作壓力而選擇離職，讓他對台積電的薪資策略百思不得其解，也忍不住好奇地詢問：「為什麼不降低員工的平均年薪，同時減少工時，打造工程師夢想的工作？」貼文曝光後，引發工程師熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是網紅！28歲女靠1工作「年賺775萬」 生活比名媛還精彩
許多人夢想年輕時就能財務自由，提早退休、環遊世界。然而，美國一名28歲女子的生活，卻遠超大多數人的想像。她在閒暇時搭乘私人飛機前往波多黎各、杜拜、馬爾地夫，甚至登上超豪華遊艇遊歷歐洲。令人吃驚的是，她既非名媛，也不是網紅，而是普通人，她職業竟是億萬富豪家庭的私人保母，年薪高達15萬至25萬美元（約新台幣465萬至775萬元）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 8 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 23 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 22 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 2 天前