維持基本生活都有壓力！中國年輕人嘆難生存 靠30元撐兩餐

大陸中心／游舒婷報導

中國內需疲弱的警訊持續敲響，雖然官方不斷呼籲下一代消費者增加消費、帶動經濟循環，但在當前的經濟環境下，中國的青年族群反而更傾向「節省每一塊錢」，從住房、就業到薪資不穩，擔憂未來的不確定性，讓中國年輕人掀起一波「省錢度日」的生活現象。

中國內需疲弱，年輕人間掀起一股「節省度日」的風潮。（圖／取自微博）

根據《BBC》報導，中國青年失業率長期徘徊在接近20％的高點，許多剛畢業的年輕人不是找不到工作，就是拿到遠低於預期的薪水，即便工作在手，也害怕下一個被裁的就是自己，來自北京的20多歲女性向媒體坦言：「我換了工作，薪水卻比以前更少。我不知道這份工作能撐多久，在這樣的經濟環境裡，誰敢亂花錢？」她無奈表示，如今連維持基本生活都帶著壓力。

還有另一種現象，那就是有高學歷的青年被迫從事快遞員等基層工作，牛津大學中國中心研究員指出，許多碩士畢業生從事非專業領域職務，反映出「學歷與市場需求的巨大錯配」，在科技產業轉型、AI與自動化快速發展下，適合年輕人的就業機會不增反減。

除了就業困境，房地產危機更讓年輕族群看不到未來。買房夢對大城市青年來說幾乎是不可能任務，他們寧願把錢存起來，也不敢輕易消費。一名20多歲男子就坦言：「我身邊很多朋友失業，還住在家裡。現在經濟不好，要找到符合專業的工作很難，我也不敢對未來太樂觀。」

在巨大的經濟壓力下，一股「節儉文化」於社群平台快速發酵，在小紅書與抖音上，各種「用最少的錢活最久」主題大受歡迎，以極簡生活為主題的網紅靠分享省錢技巧累積近10萬粉絲，她以普通肥皂取代所有清潔保養品，逛街時強調衣物與包包的耐用性高於品牌。

另一名29歲網紅則以「1美元吃兩餐」（約新台幣30元）吸引大量關注。他靠長期節儉生活，在6年內存下約130萬人民幣。專家指出，中國消費占GDP僅約39％，遠低於多數發達國家的60％，即便政府推出汰購補貼等政策，仍難以扭轉低迷的消費意願。分析指出，目前的消費者更願意「再等等」，等家具降價、等家電促銷、等房市回穩，但群體性的延後消費，將使企業收入下降、資金緊縮，反而加劇經濟放緩。

瑞典國際事務研究所學者指出，中國長期依賴出口與投資，但在全球地緣政治不穩下，這種模式已難維持，中國必須提高內需佔比，否則經濟將陷入更嚴重失衡。

