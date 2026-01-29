維持學童專注力 瑞典擬在小學與初中校園禁用手機

有鑑於學童專注力落後於其他先進國家，瑞典計畫在今年夏季開始，對初中以下的教學單位推行手機禁令。（資料照片／美聯社）



近年來由於智慧型手機與行動裝置普及，使用族群年齡不斷降低，在全球引發了對於未成年人使用相關設備，可能造成影響的討論，瑞典政府則在28日證實，計畫在小學與初中校園推行禁用手機的規定，藉此確保學童接受教育的專注力。

法新社報導指出，瑞典政府28日發表聲明，指出根據研究顯示，相較於其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家，瑞典學童在課堂上因為數位裝置而分心的程度顯然偏高，因此為了落實教育，提升教學品質，該國正計畫在小學與初中校園推出手機禁令。

瑞典已有80%初中以下教學機構 推行課堂禁用手機規定

報導表示，該禁令若獲得實施，瑞典九年級以下，亦即未滿15歲或16歲的學童在早晨到校之後，就必須繳交手機，並且在放學時才可取回，不過目前瑞典國內已經有將近80%的小學以及初中，在校長的決策下推行禁令，要求學童不得在課堂上使用手機。

雖然許多教學單位已經自動自發採行相關措施，但瑞典教育部長莫漢森（Simona Mohamsson）強調，仍然必須由政府發布一致命令，才能夠確保初中以下的教學場域成為「無手機區域」（mobile-free zones）。

減少學童使用電子螢幕 有助提升教學品質、維護心理健康

莫漢森表示透過阻絕智慧型手機的出現，能夠「降低學童在課堂上受到干擾的程度」，該禁令「無論對教學或是心理健康而言都有益處」，此外，若能夠使學童習慣沒有手機干擾的環境，還可「協助家長讓學童在家中減少使用電子螢幕的時間」。

根據統計，瑞典中學生平均每日花費7小時在螢幕上，且該數字並不包括在學校觀看教學畫面的時間，若該禁令獲得國會支持，將可於今年8月秋季開學時生效，且將適用於課後輔導機構。報導指出，瑞典在2017年推動全國性的數位化政策，用平板裝置以及筆記型電腦，取代從幼兒園到小學、初中階段的教科書以及手寫作業，然而人們發現學童成績因此而大幅退步，因此數位化政策已於2023年起逐步叫停。

