維持憲政分立！陳冠廷：總統不必親至立院報告

民進黨立委陳冠廷今（31）針對美國111億美元對台軍售表示，政府應與在野黨溝通，逐項說明海馬斯多管火箭系統、標槍反裝甲飛彈等急需戰術裝備的必要性，呼籲朝野共同面對真實威脅。他指出，中共軍演顯示整備能力與跨區域連結加強，「中國版海馬斯」成本低、效率高，主要打擊台灣重要設施與軍事據點。他建議由國防部長向立委面對面說明，不必邀請總統親自報告，以維持憲政分立原則。

民進黨立法委員陳冠廷今日針對美國宣布總額約111億美元的最新一批對台軍售案表示，面對區域安全情勢升高，政府應主動與在野黨展開溝通，針對具高度迫切性的戰術系統逐項說明其必要性，呼籲朝野共同面對真實存在的安全威脅。

陳冠廷指出，美方此次公布的8項對台軍售案中，部分軍備將納入規模約1.25兆元的特別預算，包括海馬斯多管火箭系統、標槍反裝甲飛彈等關鍵戰術性裝備，對於強化台灣防衛韌性具有即時性與關鍵性，相關整備工作不宜延宕。他強調，若在野黨對整體預算規模有所疑慮，政府可先就這些急需項目展開討論，清楚說明其戰略價值與必要性。

接著，陳冠廷直指，近期中共對台軍演頻繁，從演習內容可觀察其部隊整備程度與跨區域協同能力的提升，「這樣的狀況我們不能無視，也不應輕忽，威脅是真實存在的。」他進一步指出，中俄軍事互動已呈現聯動趨勢，預期明年1月俄羅斯將在日本北方舉行軍演，顯示整體區域安全情勢愈加複雜，台灣更需審慎因應。

在分析中共軍演策略時，陳冠廷表示，此次演習出現被外界稱為「中國版海馬斯」的火箭系統，其目的並非與美製裝備正面對抗，而是以較低成本、較高效率的方式，針對台灣重要基礎設施與軍事據點進行打擊。依中方公開資訊，該系統成本不到短程彈道飛彈的三分之一，顯示對岸正採取高度成本效益導向，企圖以最低代價造成最大破壞。

至於是否邀請總統赴國會報告軍購案，陳冠廷認為應尊重權力分立原則，建議由國防部長及相關軍職人員，直接向在野黨立委說明各項軍購內容與戰略需求，透過面對面溝通，建立必要共識，讓國家安全議題回歸理性討論。

