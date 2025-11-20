維持晶片出口公平競爭 美參議員提案要求評估機制

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國兩位跨黨派聯邦參議員今天共同提案，要求商務部在核發出口許可證時，應維持公平競爭，不得作出僅對某家廠商有利、卻對其他同業不利的決策。

這項提案由民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）與共和黨籍史考特（Rick Scott）共同起草，案由是美國商務部曾批准英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）出口晶片給華為（Huawei），卻未給予競爭廠商聯發科（MediaTek）、超微（AMD）同類許可，而遭致外界批評。

最後，拜登政府在去年撤銷了對英特爾與高通的相關許可，但外界仍質疑商務部在設立出口管制時，是否會導致美商之間在爭取海外客戶時，出現不公平競爭。

路透社報導，這項尚未公開的草案內容指出，「壟斷式許可」有可能嚴重扭曲市場結構，加劇經濟與安全漏洞，並且破壞出口許可制度的公平性。

若此案獲國會通過，商務部未來在審查許可證申請案時，必須先「評估市場競爭」，確定是否會讓申請人成為唯一的廠商，可對特定買家出口該產品；只有在沒有其他對手廠商提出同類申請時才能批准。

美國商務部尚未立即回覆路透社的置評要求。（編譯：紀錦玲）1141120