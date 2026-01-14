維持現行教師行政工作獎金 雲縣府籲回歸中央一致性規範

雲林縣政府／翻攝照片





針對教師行政工作獎金，雲林縣政府今天(14日)表示，縣府肯定教育第一線行政人員的付出，但目前在未有明確新增財源情況下，若由地方政府自行加碼，恐加重地方財政負擔，並因縣市財力差異，進一步擴大教師待遇與工作條件的不均，將影響教育體系整體穩定，因此建議回歸中央一致性規範。

雲林縣府指出，教師行政工作獎金是持續性的支出，對地方財政有長期影響。對此，縣府建議由中央統一研議全國一致性規範，就行政工作獎金的適用對象、發放標準、金額級距及財源分擔機制，建立明確且可長可久的制度設計，避免地方政府各自承擔壓力，亦可確保教師權益不因地區而有落差。

雲林縣府表示，行政獎金固然重要，但減輕行政負擔才是根本之道。縣府自108年開始推動智慧校園，並導入「親師生平台」，家長能透過APP了解學生在校狀況，同時大幅減輕教師的行政工作。縣府未來將深入導入AI系統，並持續檢討與簡化行政流程，降低重複填報與非必要文書作業，讓教育第一線工作者回歸教學本質，投入更多時間與心力在學生學習與教育品質的提升。

雲林縣府感謝全縣教師與縣府教育處攜手合作推動品德教育，共同建立學生們正確的價值觀，懂得孝順、尊師重道、敬老尊賢，目前已有顯著成效。相信各位教師都能體諒縣府在兼顧財政可行性與制度公平性的決定，未來縣府將繼續打造對教師更友善、對教育更永續的行政支持環境。

雲林縣府強調，縣府將執行教育部114年12月31日宣布調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金方案，並追溯自114年9月1日起生效。

雲林縣府說明，第1級為班級數50班以上學校校長，每月加發2000元。第2級為50班以上學校處、室主任、組長、科主任，每月加發1500元。第3級為班級數未達50班學校，校長等行政職人員加發1000元。

