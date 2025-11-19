維持能源韌性 德國代表籲台灣保留核電選項

▲狄嘉信表示，德國當時在俄烏戰爭關閉最後的核電廠事後來看是錯誤決定，呼籲台灣為了維持能源韌性，應該考慮核電選項。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台灣人間魚詩社文創協會今（19）日舉辦「能源獨立與國家韌性論壇」，邀請德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）、美國保衛民主基金會（FDD）高級研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）等談論台灣能源安全及韌性。狄嘉信表示，德國當時在俄烏戰爭關閉最後的核電廠事後來看是錯誤決定，呼籲台灣為了維持能源韌性，應該考慮核電選項。



此次活動由台灣人間魚詩社文創協會主辦，邀請狄嘉信、蒙哥馬利、德國核能科技協會理事長湯馬士賽波特（Thomas Seipolt）、前雷神公司台灣區總經理、前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）出席，並由前總統府發言人Kolas Yotaka主持。



狄嘉信回顧，德國一直以來都致力在2045年達到碳中和，在2023年德國有一半能源來自再生能源，並目標在2030年達到80%、2035年達到100%。當然德國也可以仰賴核能達到碳中和，但當時考量到車諾比、福島等核電意外，德國政府認為並不是一個長期安全選項。



而在2022年俄烏戰爭爆發時，能源不僅僅是減碳、氣候問題，更是國家安全問題，當時德國相當仰賴俄羅斯化石燃料，因支持烏克蘭被斷供後，積極尋找

像是其他國家進口替代化石燃料來源，卻也因此支付高額代價。



進入2023年，德國政府早在10年前就規劃要在該年除役最後3座核電廠，進入非核家園，但當時面臨俄烏戰爭，許多人爭辯是否應該要如預期除役，還是繼續維持運轉，最終他們決定按照原計畫執行，並用燃氣及燃油來替代核電。



如今，他表示，許多德國人都認為核電除役是錯誤政策，至少有80%的德國政治人物也認為在俄烏戰爭關閉核電廠是錯誤，因為這造成了德國有史以來最大能源危機。



他總結，長期來講，德國沒有人會認為應該興建新的核電廠，也沒有要重啟核能，但以德國的教訓給台灣的衷心建議是，「如果你只能用化石燃料取代核電，那聰明的作法應該是維持核電，但如果你能用綠電取代，那麼核電除役才是好的作法。」

湯馬士賽波特也補充，核電應該可以做為連結火力及綠電之間的橋接能源，但現今狀況是德國必須要仰賴燃煤電廠來穩定電網。

▲台灣人間魚詩社文創協會今（19）日舉辦「能源獨立與國家韌性論壇」，邀請德國在台協會處長狄嘉信（圖左二）、美國保衛民主基金會（FDD）高級研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）等談論台灣能源安全及韌性。（圖／記者鍾泓良攝影）

對於台灣是否有立即被中國圍堵封鎖的危險，蒙哥馬利透過影片說明，中國直接採取戰爭行為入侵台灣，或是完全圍堵台灣的可能性較低，畢竟美國與台灣仍有許多經濟合作。



然而，他認為，中國已經透過外交、經濟、行政，搭配數位戰爭手段來干預台灣社會，「但對於中國是否會加大力道，很遺憾，我個人覺得可能性很大。」



談到台灣能源韌性，蒙哥馬利表示，台灣有95%能源來自國外進口，其中一半是天然氣，來自美國、澳洲及卡達等國，中國如果透過封鎖關鍵區域，或是以外交、經濟手段影響中東國家，以台灣1年約有350艘輸氣船，假如中國擋下15至20艘，那麼台灣就會陷入能源危機。



胡振東也提到，中國頻頻對台灣實施「超限戰」（The Unrestricted War），透過非戰爭手段弱化台灣國防。但他不認為中國會採取完全封鎖，畢竟中國封鎖之後就會面臨國際壓力，但是台灣也必須要極力提升自己的能源安全存量，以及接受外援的設施準備，抗衡可能面臨的封鎖。

對於德國認為，如果無法用綠電取代核電，就不應該先關閉核電廠，但是台灣如今綠電發展牛步、再加上能源政策在台灣高度政治化，在野黨又敵視綠電政策，而台灣又已關閉核電，台灣如何具備能源韌性？



狄嘉信回應，台灣執政跟在野黨或許很達到能源共識，但是以德國為例，無論你是極力推動再生能源，認為核能是一大危機，或是認為氣候變遷是假議題，應該要全部投入核能，不發展綠電，唯一的共通點就是高度仰賴進口化石燃料是最糟方案，台灣政黨們應該朝向這個共識點協商，打造綠電、核電共存的環境。



另外，賴清德政府正在評估核電重啟可能性，對於海外核電重啟時程約多久，是否可能趕上大家認為最危險的2027年？



湯馬士賽波特表示，德國曾經預估如果最新機組至少需要1年時間，如果只是機組解聯且維護良好，沒有理由不能幾個月內重啟，但也強調現階段必須要考量國際供應鏈是否順暢，畢竟全球都在興建核電廠。



至於能源韌性，核電如果可以回歸電網將對於能源韌性有一定幫助，如果有足夠燃料，發電10年都不會有問題，並認為敵人應只會選擇攻擊台灣電網，而非核電廠，畢竟那會被認為是戰爭罪，「接近向台灣丟下原子彈，任何人有正常思考的人都不會這樣考慮。」

