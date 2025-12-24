維持貿易休兵 川普政府推遲對中半導體加徵關稅

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國一項調查判定，中國在晶片產業的進展已對美國造成傷害。然而，在美中處於脆弱的貿易休兵狀態下，川普政府決定將相關關稅推遲至2027年徵收。

「紐約時報」報導，川普政府今天表示，中國在半導體產業日益壯大的地位，已對美國企業、勞工與經濟造成不利影響，並宣布完成拜登政府時期展開的貿易調查。

不過，儘管美國貿易代表署（USTR）認為對中國採取行動是適當的，但仍選擇在至少未來18個月內，不對中國晶片加徵額外關稅。貿易代表署提交的文件指出，政府將對中國半導體出口產品初步課徵零關稅，並預定於2027年6月調高稅率，加徵幅度尚未決定。

廣告 廣告

至少目前看來，川普政府暫緩加徵關稅的決定，是為了在今年稍早與中國發生激烈貿易爭端後，試圖維持與中國的休兵狀態。

路透社指出，此舉保留了川普加徵關稅的能力，也尋求在中國對稀土金屬實施出口管制之際，緩解與北京方面的緊張局勢。全球科技公司高度依賴稀土金屬，而中國則掌握這類金屬的供應主導權。

今年4月，川普總統升高對中國的關稅，但北京當局隨即反擊，切斷重要礦產的出口並停止採購美國黃豆。之後，中國承諾將恢復礦物出口，作為貿易休兵的一部分，美國則同步調降關稅。

美國針對半導體的貿易調查，是在拜登政府任內最後幾個月、於去年12月開始，聚焦於中國生產的舊型晶片，這類半導體廣泛用於智慧型手機、汽車、洗碗機、冰箱、武器以及電信網路。

彭博報導，美國貿易代表署依法必須在301調查啟動後12個月內公布調查結果。去年，拜登在另一項301條款調查下，指示將中國半導體的關稅稅率提高一倍，至2025年底達到50%。川普保留進一步調升關稅的選項，若他與中國國家主席習近平的關稅協議破局，將擁有另一個潛在的籌碼。

貿易代表署發現，中國為扶植其半導體產業，「採取愈發強勢且全面的非市場政策」，並試圖讓國外對中製產品產生依賴，從而損害美國商業利益。

紐時指出，共和黨與民主黨近年來日益擔憂，美國對這類產品的依賴不斷加深，可能構成國家安全威脅。中國已對舊款半導體的生產投入大量資源，導致美國生產同類產品的工廠難以維持營運。

川普曾提議，依據一項與國安相關、稱為232條款的法律條款，對半導體進口產品徵收其他關稅。雖然這些關稅原定於今年夏季宣布，但政府官員仍在權衡課徵方式，以便鼓勵美國製造業，同時不至於破壞與中國的關係。

目前還不清楚川普政府將如何對此措施作出裁定，但分析人士表示，北京當局可能會把對中國產品加徵關稅視為一種冒犯。

前美國貿易官員、現為華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）常務董事的舒曼（Sara Schuman）表示，北京當局對美國針對中國或中國企業的行動「非常敏感」，但如果美方著眼於提升自身產業能力，而非明確針對中國，則不會引發同等程度的關切。

她說：「現階段，政府似乎在小心拿捏分寸，著手推動全球性措施，而中國只是受影響的國家之一。」（編譯：張曉雯）1141224