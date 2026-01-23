維持雙品牌 美廉社併OK 店數破1500家

美廉社母公司三商家購宣布，以1.25億元併購OK超商，總店數衝破1500家。（本報資料照片）

零售業迎來重磅併購案！美廉社母公司三商家購23日宣布，董事會決議通過以現金1.25億元收購來來超商（OK Mart）100％股份，消息一出震撼零售業，三商家購掌握的超市與超商通路一舉突破1500家門市。

三商家購表示，併購案完成後，將依法向主管機關提出申報，並配合後續過戶程序。由於交易包含超商經營所需的智慧財產權（如商標等），未來將維持「雙品牌」的經營模式，各自獨立經營。換言之，老客戶熟悉、全台逾700多家的OK超商不會因為併購而消失。

近年OK超商店數規模持續縮減，但根據三商家購掌握資訊，全台還是有700多家，本件併購案1.25億元成交，等於平均一家門市的價值僅16、17萬元，網友驚呼「實在太便宜了」，同樣金額拿去買台積電，以23日收盤價1770元來看，只夠買100股。

OK超商1988年成立，當初是由豐群集團與美商Circle K合資成立，2005年因豐群集團不續約，才將品牌自創為OK Mart，成為本土自創超商品牌，比2006年三商行成立子公司三商家購、而後有美廉社超市早得多。

商研院商業發展與策略研究所所長朱浩認為，美廉社近年一直停留在800多家，難以達到1200家的目標；OK超商則不斷縮減規模、也不見投資投入，乾脆讓給別人好好做，三商、OK可說一拍即合、各取所需。三商家購以1.25億元取得700多家OK超商門市，性價比非常高，後續將有更多餘力，去盤整合併後的通路，面對7-11、全家與全聯等通路夾殺，建議三商家購全面打理OK超商與美廉社門面，簡潔、明亮是首要之務，其次做好整合系統，第三是開拓更多特殊、進口商品，並同步加強社區服務。