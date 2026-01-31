維新醫療20週年 台中衛生局長曾梓展：守護市民心理健康

28歲的王小姐為參加公司尾牙活動，特地穿上加厚款的光腿神褲搭配短裙，想展現纖細的腿部線條。從下午穿到晚上，起初只覺得腿部有些緊繃，沒想到晚餐時開始感到雙腿出現明顯痠麻，後來因為疼痛漸劇而就醫。檢查後發現，原來是過緊的褲襪長時間壓迫靜脈和皮神經所致，而號稱「光腿神器」的膚色保暖褲襪在市場上大受歡迎，但小心過度緊身的設計可能帶來健康隱憂。 過緊衣物壓迫 影響身體循環 台安醫院心臟血管外科廖冠豪醫師指出，冬季穿著衣物應該鬆緊適度。當腰部或大腿周圍的衣物過於緊繃時，會直接壓迫腿部靜脈和皮神經，影響靜脈正常回流及造成神經壓迫刺激。人體的動脈循環系統負責將氧氣和營養運送到全身組織; 而靜脈系統負責回收代謝廢物，以及回收周邊組織間多餘的體液。過緊的衣物會阻礙腿部靜脈系統的正常回收運作，使得體液容易累積在腿部，導致腿部出現酸脹、麻木等不適症狀。若是更嚴重還可能引發皮膚搔癢、過敏反應，甚至因局部長期潮濕悶熱，利於細菌滋生，而造成私密部位發炎。長期穿著緊身衣物的人，也可能因肢體末梢血液循環不良而出現四肢冰冷，影響整體健康狀態。 選擇合適己身 保暖防寒衣物 廖冠豪醫師建議，選購保暖褲襪時應該優先考慮舒適度而

常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言