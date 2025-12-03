維熹擴大台越產能 三大動能推升2026營運成長

維熹加速切入資料中心、機電與風電等成長應用，預期2026年起產品與客戶結構有望出現轉折。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠維熹(3501)今年受到輸美關稅調升、消費性電子與家電需求走弱等因素影響，前三季營運承壓。管理層今天在法說會表示，中短期仍面臨關稅、成本上漲與產能調整陣痛，但可望透過全球產能分散，加速切入資料中心、機電與風電等成長應用，預期2026年起產品與客戶結構有望出現轉折。

維熹指出，為降低地緣政治風險，目前生產基地主要分布於中國東莞、崑山與台灣彰化，並新增越南工廠與美國達拉斯運營中心。2024年東莞、崑山合計占整體產能約九成，但2025年前三季東莞降至48%、崑山40%，彰化則由8%升至12%，第三季更進一步提高至15%，顯示訂單明顯往台灣移動。

公司坦言，台灣成本高且輸美仍需負擔約20%關稅，但由於轉單需求上升，彰化擴產仍持續進行，目前正申請使用執照；越南工廠則待政府生產許可核准後才會啟動量產。

在產品組合方面，電源線組仍是維熹營收主軸，占比超過九成，但應用領域出現結構性變化。2025年前三季通路貿易年增16%，主要受惠資料中心伺服器電源線拉貨；電腦網通更以56%年增率大幅成長，來自路由器、電競筆電與伺服器電源線需求強勁。相較之下，消費性電子受美系轉接頭需求下滑影響年減21%，家電亦因美國房市走弱與歐系吹風機需求疲弱而年減11%。

機電應用則成為另一項營運亮點，維熹表示，冷凍貨櫃橡膠電源線出貨提升，加上風電與儲能帶動需求，使機電類產品三季累計成長18%。雖然EV線束出貨較上期增加，但低軌衛星與LED戶外燈滑落，使「其他」項目整體下滑。

展望後市，維熹對第四季仍持審慎態度，認為要回到以往水準不易，但對2026年並不悲觀。公司已切入中系資料中心客戶與大型視訊平台，看好明年在資料中心、PDU與伺服器電源線業務上會有更明顯成果；AI帶動的外溢效應也預期持續推升通路貿易與電腦網通比重。同時，公司看好風力發電、冷凍貨櫃等長期需求，並透露已接觸人形機器人內部線束機會，中期成長動能可望來自多項應用的分散支撐。

