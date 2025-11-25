維瓦第捐贈血壓計 許淑華縣長頒感謝狀 - https://www.watchmedia01.com

維瓦第捐贈血壓計 許淑華縣長頒感謝狀

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】維瓦第建築團隊捐贈3台最新款歐姆龍隧道式電子血壓計，贈予國姓鄉國姓社區、大旗社區及長流社區等3處社區照顧關懷據點，讓偏鄉長輩享有先進的健康量測設備。南投縣長許淑華親感謝企業捐贈並致謝，場面溫馨。

維瓦第捐贈血壓計 許淑華縣長頒感謝狀 - https://www.watchmedia01.com

企業捐血壓計，許縣長頒感謝狀給維瓦第董事長郭進安，包括縣議員林芳?、維瓦第總理郭家綾、縣政顧問邱家耀等人出席。

為測試血壓計功能，許縣長等人示範量血壓，結果「正常！」。許縣長表示，感謝林芳?議員等人牽線，維瓦第把最好的血壓計送到需要的偏鄉社區。南投縣137處社區照顧關懷據點，每天都有長輩需量血壓，這次捐贈的歐姆龍隧道式血壓計是最高階機種，量測時手臂不需用力擠壓，長輩使用更舒適也更精準，3台血壓計將進駐國姓、大旗、長流三個社區，讓長輩隨時掌握健康，也讓我們『智慧健康照護』政策更落實在每個角落。

廣告 廣告

維瓦第捐贈血壓計 許淑華縣長頒感謝狀 - https://www.watchmedia01.com

維瓦第董事長郭進安表示：得知社區有需求，能回饋社會是件高興的事，這項捐贈活動很有意義，感謝縣府提供機會。林芳?議員表示，感謝維瓦第建築團隊捐贈血壓計，讓偏鄉長輩也能隨時守護健康！

維瓦第捐贈血壓計 許淑華縣長頒感謝狀 - https://www.watchmedia01.com

南投縣政府社會及勞動局指出，這批高階血壓計將於本週內完成安裝並正式啟用，未來將結合「社區健康小站」計畫，讓長輩的血壓數據可即時記錄與追蹤，實現「預防勝於治療、在地安老」的目標。（圖／記者石振賢翻攝）