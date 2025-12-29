維生素Ｃ之王 芭樂抗氧化 助傷口癒合

芭樂是「維生素C之王」，能幫助飯後血糖上升平穩。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

芭樂是最親民的國民水果之一，每100g就有約80.7mg維生素C，營養密度更能把一整串健康問題都補起來。

營養師高敏敏說，芭樂低GI，能延緩糖吸收，讓飯後血糖上升平穩，控醣族群也能安心享用；維生素C抗氧化，能促進膠原蛋白形成，幫助傷口癒合，還能縮短感冒病程；膳食纖維含量豐富，能增加飽足感，也能促進腸道蠕動維持排便順暢，不鬧脹氣；助代謝，含維生素B1、B2、菸鹼素等B群，能幫助能量分解，讓細胞運作更順利，精神狀態也更穩定。

另外，芭樂富含植化素，能減少發炎並保護呼吸道，季節交替吃更有感；含鈣、鎂，能幫助骨骼發育，對成長期孩子也很加分；富含鉀，能維持體內水分平衡，幫助排掉多餘鈉，減少水腫也能維持血壓穩定。而植化素加維生素C組合能提升抗氧化力，減少自由基傷害，降低慢性病與癌症風險。

很多人以為芭樂籽硬硬很難消化，其實其「吸水力＋高纖」組合，反而能增加腸胃蠕動，幫助排便。但前提是一定要喝夠水。

但芭樂籽纖維含量偏高，不習慣高纖飲食者腸胃還沒適應，容易脹氣或悶悶不舒服；腸胃敏感者包括小小孩、胃炎、腸胃炎、胃潰瘍族群，腸胃蠕動本來就弱或正處於發炎狀態，吃太多籽反而會刺激腸胃，增加負擔。而剛動腸胃手術者，術後腸胃修復中，建議先去籽，等腸胃恢復後再慢慢吃。