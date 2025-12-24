維生素B12不足恐頭暈與麻木 全素食、高齡者需補充劑





【NOW健康 吳思奕／新北報導】70歲的李爺爺約於3個月前出現頭暈、視力下降及頻繁跌倒的情形，隨之而來的焦慮感也嚴重影響日常生活。他曾至急診、中醫以及神經內科接受檢查，在排除急性腦中風的可能後，輾轉至台北慈濟醫院就診。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁發現，李爺爺的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅並有多處口腔潰瘍，同時了解到患者長年茹素且有食慾下降的情形。在排除相關暈眩疾病後，最終確診為因維生素B缺乏所引起的營養性神經病變，經適當補充後，症狀已明顯改善。



維生素B12與神經修復相關 缺乏恐引發手腳麻木、注意力不集中等



素食飲食一向被視為兼具環保與健康的飲食方式，能降低心血管疾病與慢性病風險，許多研究也證實茹素對身體有益，但仍需注意營養是否均衡與足夠。陳繼仁說，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12更與神經修復密切相關。

廣告 廣告



若是攝取不足或吸收不佳，就可能會出現手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血，甚至伴隨與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來還可能增加心血管疾病的風險。由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，全素食者容易攝取不足。至於高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的患者等，也都容易因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制而面臨相同的問題。





▲維生素B12主要來自動物性食物，建議全素食者可額外補充營養劑以確保足夠的攝取量。（圖／台北慈濟醫院提供）



維生素B12成人每日建議攝取量為2.4µg 營養酵母粉容易補足



根據國健署國人膳食營養素參考攝取量的建議，成人每日維生素B12的攝取量應落在2.4µg；孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6至2.8µg。台北慈濟醫院營養科營養師張亞琳表示，由於維生素B12主要來源為動物性食物，對健康的成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1至2杯牛奶及1顆雞蛋來達到每日攝取量；全素食者、年長者、孕婦或哺乳期婦女的攝取則會建議以補充劑較佳。



至於補充劑有不同形式，其中又以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。民眾可以依個人需求選擇每週2次1000µg或每日25至250µg的補充劑。此外，日常飲食中亦可加入營養酵母粉來補充B12，同時也可作為調味使用增加食物風味，1茶匙即可提供約7µg的含量，相當方便。張亞琳提醒，維生素B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，無須擔心補充過量。



最後，陳繼仁說，民眾若出現反覆頭暈等不適，應及早就醫，由醫療團隊協助找到真正病因。此外，良好的飲食習慣搭配適度補充劑，能協助維持日常所需的營養；若本身飲食較為單一、處於高齡階段或有慢性疾病、腸胃吸收較弱等族群，更應留意自身的營養狀態，以守護身體機能。



# 首圖來源／台北慈濟醫院



更多NOW健康報導

▸冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則

▸早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群