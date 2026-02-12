維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司

記者蔣季容／台北報導

棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍。（圖／翻攝自農委會網站）

棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。

曾建銘在臉書指出，台灣改良的蜜棗，每100g含有45-70mg維生素C，吃一顆大棗子（約 150g），攝取的維生素C就超過一天所需的100mg。它的維生素C含量是蘋果的10至20倍，是檸檬的2倍，如果說蘋果是醫生，那棗子就是「美容師+免疫保鑣」。

不過若棗子吃太多可能會導致脹氣，曾建銘說明，棗子含有山梨糖醇（Sorbitol），它在小腸吸收慢，進入大腸後會被細菌快速發酵，產生大量氫氣與甲烷。 此外，棗子的皮薄但纖維韌性強，若咀嚼不全，這些粗纖維會成為腸道菌的「吃到飽大餐」，引發「產氣性消化（Flatulence）」。

曾建銘也提醒，棗子體積小，很容易讓人產生「沒吃多少」的錯覺，不過其實一次吃4顆小棗子，醣份攝取量等於吃掉一片厚片吐司，建議腎臟病患每日上限2小顆，且須切塊吃。容易脹氣、IBS患者避免空腹吃，且務必細嚼慢嚥，減少發酵底物。糖尿病患者的安全額度則是1大顆或2小顆，絕對禁止「飯後馬上吃」，請放在餐跟餐之間當點心。

