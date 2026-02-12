維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
記者蔣季容／台北報導
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。
曾建銘在臉書指出，台灣改良的蜜棗，每100g含有45-70mg維生素C，吃一顆大棗子（約 150g），攝取的維生素C就超過一天所需的100mg。它的維生素C含量是蘋果的10至20倍，是檸檬的2倍，如果說蘋果是醫生，那棗子就是「美容師+免疫保鑣」。
不過若棗子吃太多可能會導致脹氣，曾建銘說明，棗子含有山梨糖醇（Sorbitol），它在小腸吸收慢，進入大腸後會被細菌快速發酵，產生大量氫氣與甲烷。 此外，棗子的皮薄但纖維韌性強，若咀嚼不全，這些粗纖維會成為腸道菌的「吃到飽大餐」，引發「產氣性消化（Flatulence）」。
曾建銘也提醒，棗子體積小，很容易讓人產生「沒吃多少」的錯覺，不過其實一次吃4顆小棗子，醣份攝取量等於吃掉一片厚片吐司，建議腎臟病患每日上限2小顆，且須切塊吃。容易脹氣、IBS患者避免空腹吃，且務必細嚼慢嚥，減少發酵底物。糖尿病患者的安全額度則是1大顆或2小顆，絕對禁止「飯後馬上吃」，請放在餐跟餐之間當點心。
更多三立新聞網報導
高金素梅複訊「突癱軟送醫」！傳今已出院 台大回應了
2026過年何時貼春聯？除夕「這6小時」最旺 舊春聯要撕破
喝這碗湯「隔天痛到掛急診」 醫示警3類飲食：像喝濃縮尿酸
20多歲女臉上長痘痘！拖2個月沒消「竟是紅斑性狼瘡」
其他人也在看
腎病患者慎吃高鉀蔬果！ 醫列5菜3果恐釀高血鉀風險
洪永祥在《祝你健康》節目中說明，當腎臟功能衰退，鉀離子排出能力下降，就容易引發「高血鉀症」。因此腎功能不全者需控制鉀的每日攝取量，建議每日不超過1000毫克，並優先選擇每100公克鉀含量低於100毫克的低鉀蔬菜。他點名五種高鉀蔬菜應特別注意：川七：每100公克鉀含量達...
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
許多年輕人因一時衝動發生親密行為，結果染上性病。泌尿科醫師陳鈺昕提到，每年寒假後是診間人潮的高峰期，他根據看診個案統計出「寒假性病排行榜」，並提醒4大砲友地雷行為。尤其遇到對方說「不用戴啦！我很乾淨」，建議立刻拒絕，以免中招。
櫻桃能補血？營養師揭密：搞錯了 「6大好處曝」護心又抗癌
櫻桃口味酸甜又多汁，營養價值也很豐富。營養師高敏敏提到，櫻桃富含碳水化合物、膳食纖維、維生素C、維生素A及植化素等，不只養顏美容，還有助於提升睡眠品質、抗癌抗炎及調節血壓等，不過櫻桃的果糖含量比較高，即便營養豐富，仍要適量食用。
超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜
現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。
以為養生卻毀肝、腎！醫曝「5大超級傷身粉末」：補藥變毒藥
肝、腎臟是人體重要的解毒器官。醫師洪永祥表示，保護肝、腎重要的不是買昂貴的補品，而是小心生活中的有毒物質，例如生活中常見的5大超級傷肝、腎粉末，依序為花生粉、科學中藥粉、五穀/堅果粉、咖啡即溶包與咖啡粉、乳清蛋白與膠原蛋白粉。
延緩退化性膝關節炎 嘉醫授三訣竅讓關節不卡關
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】年齡增加、長期過度使用、膝蓋受過傷及體重過重是造成膝關節退化常見 […]
不吃藥逆轉脂肪肝！哈佛醫師、肝臟病學專家證實：咖啡＋它有奇效
坊間盛傳許多改善脂肪肝的祕方，但到底哪種才有效？美國哈佛大學出身的腸胃肝病醫學博士Dr. Saurabh Seth分享了真正有效的逆轉脂肪肝飲食及飲料，更推薦咖啡1喝法能減輕脂肪肝嚴重程度。 脂
男太胖被分手 3個月瘦成大帥哥血糖血脂變正常，怎麼瘦全公開
106公斤男「被分手」，前女友嫌他太胖堅決分手，失戀的打擊讓他下定決心改變，開始密集健身，並且戒吃2種食物：鹽和油，3個月後他不只狂瘦，而且血脂和血壓快速下降回復正常，體脂率降到12％，身材精實又帥氣
男砸錢476張刮刮樂！驚人結局出爐 一票喊詐騙
過年快到了，許多人會到彩券行買張刮刮樂試試手氣，但你會一次買好多張嗎？國外有名男子在搭飛機時，一次買下了機上所有的刮刮樂（Scratch card），把過程拍下並分享到Tiktok上，在影片下方逗趣地寫下「我們能獲得足以傳給下一代的財富嗎？」，但結果都讓大家跌破眼鏡。
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
EPS預估遭下修！外資喊賣「這檔」目標價砍至490元 公司拚高速產品回溫
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資在譜瑞-KY（4966）法說會後出具最新報告，由原先628元調降至490元，並維持「賣出」評等。外資指出，高速傳輸產品比...
2026春節銀行休幾天？郵局能寄件嗎？銀行、郵局、蝦皮店到店過年營業時間一次看
2026年農曆春節9天假期（2月14日至2月22日），過年期間可以寄信、收包裹嗎？蝦皮店到店有開嗎？銀行休假幾天才恢復營業？民眾在春節連假用ATM領錢有什麼注意事項？Yahoo新聞為您整理郵局、銀行、蝦皮店到店過年營業時間及相關服務資訊。
日本人來台灣旅遊！機場3幕讓他秒療癒 意外驚見「台灣神秘力量」
台灣人短期旅遊首選經常是日本、韓國，近年來國旅衰退問題引發關注。不過仍有許多外國人來台灣旅遊甚至定居，近日就有一名日本網友分享來台灣旅遊時，意外看到3個畫面，讓他身心靈感到溫暖平靜，其中竟出現台灣神秘力量「乖乖」。
過年不一定要大魚大肉 2技巧年菜健康配：高蛋白多蔬菜、減少油鹽糖
年節將近，家家戶戶準備年夜飯，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚表示，過年進補不一定要大魚大肉，只要掌握下面兩個技巧，「高蛋白多蔬菜」和「減少油鹽糖」，讓您過年補氣不長胖，吃得安心又健康。營養師黃家莚表示，技巧一「高蛋白多蔬菜」。年菜多以大魚大肉為主，要記得搭配蔬菜。蔬菜富含膳食纖維與礦物質，有助於腸胃蠕動，讓便祕不纏身、腸道有精神，同時也能穩定血糖、增加飽足感。技巧二「減少油鹽糖」，避免大量油鹽糖的菜色，像炸過的糖醋魚、高脂肪的梅干控肉、筍乾豬腳等。可改以清蒸、烤、汆燙方式取代油炸或紅燒，並減少調味料使用，降低水腫、血壓與血糖控制不佳的風險。營養師黃家莚教大家三道健康年菜，讓團圓圍爐也能吃得無負擔：第一道是【蔥鹽雞胸】，清爽補氣、活力滿分。選用去皮雞胸肉入菜，雞胸肉屬於高蛋白、低脂肪食材，有助於維持肌肉量與體力。搭配富含維生素 A、B、C 及鎂、鋅、銅等礦物質的青蔥，其中含硫化合物具抗氧化作用，幫助增強免疫力。作法將鍋中加入水及少量鹽巴煮滾後，將雞胸肉汆燙至熟並切片，拌入蔥絲與少量香油，簡單調味就能吃出食材原味，清爽不油膩。第二道是【彩椒素干貝】解油解膩、腸道順暢。杏鮑菇富含多醣體
悚！美國男密謀買兇殺人「拿屍體餵豬」 事跡敗露遭FBI活逮
美國紐約州一名58歲男子因妒意萌生殺機，僱用殺手殺害女友的前男友，並打算將屍體運往賓州養豬場餵豬滅證，豈料這項殺人計畫遭FBI探員掌握，男子被捕，法院日前判處他7年3個月有期徒刑。
新竹姊妹刮中2000萬元！威力彩飆13.5億 大樂透、今彩539今起加碼
財神爺光顧！台灣彩券公司今日宣布，「2000萬超級紅包」第2個頭獎2,000萬元已在新竹縣被刮出，幸運得主為一對姊妹，而中獎關鍵為姊姊的「職場資歷」。此外，威力彩連槓30期，今晚頭獎累積額上看13.5億元，若1注獨得則將成為第5屆第三高頭獎獎金；大樂透、今彩539頭獎今晚也將加碼。
台美對等貿易協定將簽訂 政院：做足準備降低產業衝擊
台美對等貿易協定即將於台灣時間明（13）日清晨簽訂。外界關注美國汽車進口關稅，是否調降為零？經濟部產發署長表示，鼓勵車廠結合零組件廠自主研發，期盼國內業者可以走向國際市場；但如失敗可能歸零，形容這是一場「背水一戰」。而行政院表示，在談判團隊還沒回來前，減少不必要的揣測，政府會做好萬全準備，讓產業衝擊大事化小。
經濟部砸30億元 助產業自主研發車型
為預先因應與美國正式簽訂關稅協議可能影響，經濟部長龔明鑫與勞動部長洪申翰日前共同召開車輛產業座談會，邀集國內九家車輛產業代表，透過面對面溝通，直接聽取產業意見進行交流。經濟部於會議簡報中說明，汽車產業是我國工業火車頭、年產值高達五千億元，工廠家數約二千七百家，就業人數約八·三萬人，若涵蓋上下游廠商則多達三十萬人，經濟部特別針對汽車產業爭取三十億元專款，推動「車行天下」計畫、專案協助業者，國產車廠包含裕隆、國瑞、三陽、鴻華、中華、本田、福特、裕日、庫得等。龔部長於會中說明，行政院談判團隊已於一月十六日就臺美關稅議題取得重要進展，我國已爭取到對等關稅調降至十五%稅率且不疊加，計算方式與歐、日、韓相同；二三二國安關稅。龔部長指出，行政院去年編列九三○億元特別預算，以協助產業因應 ...
下載盜版軟體「有代價」！專家研究發現新病毒：已40萬名玩家受害
網路安全威脅情報與防禦特別行動小組「Cyderes Howler Cell」日前發布一項分析報告，指出自去年4月開始，一種名為「RenEngine loader」的惡意程式被發現隱藏於破解、盜版遊戲，包括《極地戰嚎》、《極速快感系列》、《FIFA》以及《刺客教條》等，預估超過40萬台Windows電腦遭受攻擊。
皮膚萬用神藥爆紅 醫師示警「雙面刃」：恐令皮膚變薄
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導近日「美康」乳膏在社群平台Threads引發討論，不少網友因為「一抹見效」將其封為「皮膚萬用神藥」，甚至主動向醫師指名...