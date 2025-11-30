維生素D與新冠肺炎：補充是否能降低感染與重症風險？
國內新冠肺炎大流行仍在高原期，每日確診人數偏高，有無營養素能夠提高免疫力，降低確診的機率？就算不幸感染，怎麼做可降低嚴重度？在眾多營養素當中，許多專家認為維生素D最有潛力。
維生素D是脂溶性維生素
康寧醫院營養師陳詩婷表示，維生素D是一種脂溶性維生素，是人體唯一可透過曬太陽產生的營養素，當肌膚接觸到特定波長的紫外線，便能促進皮膚生成維生素D3的合成。
除曬太陽外，維生素D也可由食物取得，食物來源的維生素D可分維生素D2（如曬乾的香菇、蘑菇、洋菇、木耳等植物性來源）與維生素D3（魚類、奶類、蛋類等動物性來源）。經過肝腎的轉化後，會生成活性的維生素D3、骨化三醇（Calcitriol），進而幫助小腸對鈣質的吸收，同時維持血中的鈣磷濃度，調整副甲狀激素維持血鈣的平衡，幫助維持骨骼與牙齒的健康。
但近代研究發現，維生素D不僅是一種營養素，更可被視為具有多種功能的荷爾蒙，可影響近三千多種的基因表現，因人體幾乎每個器官、細胞等，都具有維生素D3的接受器，一旦維生素D濃度不足，不僅患病機率高，更會影響疾病的預後表現。諸如一般三高問題、肺炎、氣喘、感冒、心血管疾病、肥胖、過敏、神經系統疾病、免疫相關疾病，甚至癌症，都與維生素D濃度有關。
維生素D與新冠肺炎的關係？
「維生素D有助調節免疫系統。」研究發現，免疫細胞，包括巨噬細胞、T細胞及B細胞等，都有維生素D的受體。也就是說，維生素D可促進免疫細胞正常分化及提升吞噬細胞與T細胞活性，以幫助消滅人體內的細菌和病毒；換言之，體內維生素D的濃度足夠與否，與免疫細胞作戰能力強度、罹患疾病機率高低呈正相關。
值得提起的是，維生素D也被證實與急性上呼吸道感染的機率及嚴重度有關。《英
國醫學期刊》於2017年的報告指出，體內維生素D不足的族群，經過充足的攝取之後，能預防急性呼吸道疾病的感染。
補充維生素D能預防新冠嗎？
既然維生素D有助調節並強健免疫系統，那麼對於抵抗新冠肺炎有幫助嗎？約翰霍普金斯大學公衛安全學者整合過往研究指出，當人體缺乏維生素D時，罹患呼吸道疾病的風險就可能升高，包括肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病，甚至是新冠肺炎。
西班牙研究也發現，補充適當維生素D，的確可降低新冠肺炎感染後進展為重症的機率，而血中維生素D的濃度越高，得到新冠肺炎的機率也會越低。也因此，歐盟疾病管制中心建議醫師，可以在合理的範圍內補充適當的維生素D，特別是高齡、多重慢性疾病、免疫不全等高危險群。
陳詩婷說，目前維生素D對於抵抗新冠肺炎的作用仍不明，但維生素D在提升免疫力的研究已是學界公認的事實。根據近期的研究結果，維持體內正常的維生素D的濃度，其帶來成效是值得被期待的。
（記者陳大樂，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
