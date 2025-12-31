維生素D過量恐中毒傷腎 藥師：先抽血檢查再服用

若在未定期抽血檢驗的狀況下擅自補充高劑量維生素D，恐怕引發中毒症狀、提高高血鈣風險，甚至對腎臟造成傷害。藥師花逸修提醒民眾，一般民眾每日補充800IU即可滿足需求，就算體內缺乏者每天攝取1600IU也仍屬安全範圍。

維生素D雖然在鈣質吸收、骨骼健康和免疫調節方面扮演關鍵角色，但建議每日補充劑量以不超過2000IU為宜。 （示意圖／Pixabay）

花逸修在臉書粉專說明，維生素D雖然在鈣質吸收、骨骼健康和免疫調節方面扮演關鍵角色，但建議每日補充劑量以不超過2000IU為宜。他表示，若只是將維生素D作為日常保健用途，用來幫助鈣吸收、促進骨骼發育並維持免疫系統功能，一般人每天服用一顆800IU的補充劑，就能維持血液中的維生素D濃度。

針對體內維生素D濃度偏低的族群，花逸修建議，若經抽血檢查後發現濃度低於20 ng/mL，每天補充兩顆、總計1600IU作為加強劑量，仍在安全範圍內。他特別提醒，若未定期進行抽血檢驗就擅自服用超高劑量，例如國外常見的5000IU甚至10000IU，可能增加維生素D中毒與高血鈣的風險，還會造成腎功能的負擔。

長期攝取過量維生素D又沒有追蹤血液數值，恐怕會讓身體在不知不覺中超出負荷。 （示意圖／Pixabay）

花逸修強調，長期攝取過量維生素D又沒有追蹤血液數值，恐怕會讓身體在不知不覺中超出負荷。一般成年人體內維生素D理想濃度為30至50 ng/mL，低於20 ng/mL則表示缺乏，日常也可以透過多曬太陽與飲食來改善。

營養師高敏敏過去曾發文列出10種富含維生素D的天然食材，建議平時適量納入三餐。她指出，鮭魚、秋刀魚、吳郭魚等深海魚類，建議每週食用2至3次;雞蛋與全脂奶粉適合不吃魚的人；新鮮香菇、乾香菇、黑木耳等菇類食物，適合植物性飲食或吃素者，香菇、黑木耳曬太陽10至15分鐘以上再料理，含量可提升數倍。

高敏敏也提到，鴨肉、豬肉是含維生素D的動物性來源，但攝取時需注意膽固醇與總熱量。

