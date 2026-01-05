維穩南部選情 鄭麗文最高規格禮聘王金平任最高顧問

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（5）日上午與副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，連袂前往前立法院長王金平台北辦公室，敦請王擔任國民黨最高顧問，並致送最高顧問聘書。鄭麗文推崇王在中華民國戰後民主化的歷史地位，從政50年來對國家貢獻卓越。當前國際與兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到了最高峰，憲政面臨僵局，國民黨非常需要王金平，希望能夠透過他完整的歷練及高度的智慧，協助國民黨面對國家的艱困局面。

國民黨日前傳出鄭麗文將任命曾任陸委會副主委的前立委張顯耀接任副主席，還將成立南部智庫並兼任執行長，負責督導輔選台南、高雄、屏東等南部地區選舉，當時就讓藍營南部選將傳出不滿，作為藍營南霸天的王金平更傳因不受尊重而反彈，包括去年12月21日在高雄漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，也獨沒邀鄭麗文出席，還說出「柯志恩才代表國民黨」的發言。事後張顯耀則僅出任國民黨智庫執行長，並無副主席與南部督導選情的相關職務。

王金平今日表示，非常榮幸接受由鄭麗文還有4位副主席聯袂贈送聘書，擔任國民黨的最高顧問，他期待有三方面還要努力：首先是希望大家都能以天下為公、不自私的心態來共同面對政局。當前國內政局非常對立，朝野的結越來越深、越緊，要如何解套有待大家共同來省思。期盼朝野一切以國家人民為念，拋棄意識形態，理性分析、反省與調整，共同解決朝野對立問題，讓政局和諧。

王金平強調，希望促進兩岸和平，兩岸現在兵凶戰危，他相信應該可以緩解。第三、希望協助國民黨發展，讓國民黨贏得國人的敬重跟接受，爭取支持贏得選舉。讓國民黨正常發展，未來能夠重新執政，是大家要共同努力的目標。

鄭麗文在與王金平聯袂受訪時表示，王金平勉勵國民黨一切為公，將國家人民的利益放在最優先第一位，國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉努力。王院長希望能夠協助國民黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全臺灣2,300萬人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。

鄭麗文表示，她新上任黨主席，肩上重任非常沉重，王也給予很多肯定鼓勵，希望未來國民黨能用更大的格局，為了國家人民進行調整，尋求更多的進步，讓國民黨能夠為中華民國作出更大的貢獻。



