維護公園環境及民眾權利 嘉市府：加強管理及執法

民眾騎機車直闖公園，無視禁止標示／陳致愷翻攝





日前嘉義市議會定期會有議員質詢指出，市區多處公園長期遭民眾騎機車違規進入，引起市民反彈，也造成安全疑慮。除建設處長呂獎慧、警察局長陳明志表示，將聯手加強取締，公園管理科今(27日)天指出，已設置告示牌加強宣導，多處也完成加裝攝影機，未來將嚴格執法，呼籲民眾配合。

市議員郭定緯質詢時透過影片指出，畫面顯示多台機車直闖公園、穿越步道，無視禁止標示，甚至把公園當作捷徑「切西瓜」。這些情況反映現行管理與取締機制，無法有效遏止違規，也讓市民對公園安全與市府管理能力感到愈來愈憂心。

廣告 廣告

建設處公園管理科科長翁昌誠表示，未來將加強查處，希望民眾配合／陳致愷翻攝

建設處長呂獎慧回應，針對機車違規闖進公園，去年開罰 15 件，今年截至目前 3 件，未來會加強取締；警察局長陳明志則表示，公園安全和道路安全都很重要，會和建設處一起合作，把公園還給市民，也呼籲市民不要再騎車進去公園。

建設處公園管理科科長翁昌誠說明，近日市府接獲民眾反映 有違規機車進入公園情形，影響民眾公園使用的安全性，目前除了在現場已設置告示牌外，也發新聞稿加強宣導。

翁昌誠說，除了既有的監視攝影機，現在也完成加裝攝影機，希望民眾能夠配合公園的使用安全，未來若發現違規機車進入公園，將會依照事實及公園自治管理條例查處，希望民眾配合，還給大家一個公園的安全使用環境。

更多新聞推薦

● 台紐互惠里程碑 移民署：11/29起紐西蘭旅客持晶片護照來台可自動通關