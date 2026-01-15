維護司法公正信心 香港大律師公會籲會員網上慎言

（中央社社記者張謙香港15日電）據報導，香港大律師公會為了維護公眾對行業和司法公正的信心，近日致函各大律師會員，要求他們在社交媒體發文時，必須慎言。

明報今天在報導中指出，大律師公會執行委員會13日向會員發出通告，指社交媒體上有愈來愈多大律師的工作和私生活帖文，提醒會員發文要格外謹慎，若陳述可能誤導以及提及收入或勝訴率等，或會違反行為守則。

通告指出，公眾或把網上發布的內容與大律師的身分聯繫起來，可能會影響公眾對大律師以至整個行業的信心，而大律師有責任維持公眾對司法公正的信心，會員在社交媒體的言行要格外謹慎。

通告列出部分或違反行為守則的社交媒體內容，包括可能具誤導的陳述；比較或批評大律師或任何專業人士；提及收入或勝訴率；作出滋擾、冒犯或不恰當的言論；不符公眾利益的陳述；未經當事人事先書面同意，公開披露案件的未公開資料等。

香港司法實行英國的普通法，在執業方面分為律師與大律師，雙方各有公會；自港英政府以來，兩個公會對會員的言行要求相當高，目的是維護行業的權威性，從而增加市民對司法公正的信心。（編輯：廖文綺）1150115