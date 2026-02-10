維護年節治安與交通 彰化縣芳苑警分局執行擴大臨檢

維護年節治安與交通，彰化縣警局芳苑分局，即日起強化執行擴大臨檢。（圖：警方提供）

彰化縣警察局芳苑分局，為維護農曆春節前後的社會治安與交通順暢，從即日起擴大實施「取締酒駕暨擴大臨檢」勤務，新上任的縣警察局長陳世煌還特別蒞臨，參加勤前教育，還親自督導與慰問執勤同仁，為年度重點治安與交通工作揭開序幕，並勉勵同仁們以更嚴謹的態度、更周延的勤務部署，全力維護春節前後治安平穩與交通順暢。

陳世煌局長強調，酒後開車依然是危害交通安全最重要因素，警方將持續秉持「酒駕零容忍」原則，透過高密度、高強度的取締作為，有效降低交通事故發生率，保障用路人的生命安全；同時，將積極結合擴大臨檢勤務，加強查緝各類違法情事，防制犯罪於未然，展現警方守護地方治安的決心。

陳世煌局長，還逐一向第一線執勤員警表達關懷與肯定之意，感謝同仁們不畏寒冷、堅守崗位，犧牲與家人團聚時間，為民眾的安全默默付出，也提醒同仁在執勤過程中務必注意自身安全，依法行政、柔性執法，以專業與同理心爭取民眾的支持。

芳苑警分局長黃一航則強調，將以安全維護年節期間社會穩定為前提，結合交通、治安及為民服務等3大面向，持續全面強化巡邏、路檢及酒駕取締等勤務，期盼在警方與民眾共同努力下，營造一個優質生活環境，讓鄉親們歡度平安過新年。（李河錫報導）