維護教育行政中立 童子瑋贈國小耶誕繪本 基市府婉謝

議長童子瑋日前以個人名義贈送全市國小生耶誕繪本，基隆市政府教育處十七日聲明指出學校應遵循教育及行政中立相關法令，因此將婉謝議長童子瑋此次贈書。（基隆市政府教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

議長童子瑋擬以個人名義贈送全市國小學生耶誕繪本；教育處十七日聲明指出，童子瑋日前公開宣布若年底獲民進黨徵召將參選市長，考量教育及行政中立相關法令，將婉謝此次贈書。童子瑋辦公室對此表達遺憾。

教育處表示，考量學校為單純教育場域，為維護教學環境安寧，學校應遵循教育及行政中立相關事項，市府將婉謝童子瑋此次贈書，並請各校遵守《教育基本法》的中立原則。

童子瑋辦公室表示，民代、社會團體致贈童書或物資予學校，不分縣市、不分黨派，從立委、地方議員、里長到各類公益團體，長期以來都是社會行之有年的作法，也是一種對教育與孩子表達關心的方式。這樣的行為並非政治宣傳，而是公職人員基於公共角色，對校園、對孩子表達支持與關懷。

童子瑋辦公室指出，市府過去多次強調施政應回到民生本位，此次卻從高度政治化的角度解讀一份單純的善意，甚至將民代對校園的關心視為需要被防範與攻擊的對象；這樣的作法不僅令人遺憾，也無助於營造孩子安心學習、校園單純中立的環境。若市府認為，只要被視為準參選人即應全面排除於校園相關活動外，避免任何形式的接觸，盼市府公布相關標準，對於不分黨派的候選人一體適用、標準一致。