維護春節交通！中正二分局舉辦義交座談 攜手民力護平安

台北中正二分局舉辦115年加強重要節日義交座談會，全力維護春節交通順暢。中正第二警分局提供

記者黃秋儒／台北報導

農曆春節將至，為確保節慶期間道路順暢，台北市警察局中正第二分局日前特別辦理「115年加強重要節日義交座談會」。會中針對指揮技巧、事故處置及最新交通法令進行深度交流，旨在透過「警力有限，民力無窮」的合作模式，提升春節疏運效能並有效降低交通事故發生。

​座談會上，警方除了精進義交人員的專業執勤能力，也特別向長期在空污、噪音及惡劣天氣下堅守崗位的義交夥伴致上最高謝意。透過面對面的溝通，警方深入了解第一線義交執勤時面臨的困境，並研擬具體解決之道，成為彼此最強大的後盾。

​中正第二分局長曹儒林強調，維持交通順暢除了靠警方加強違規取締，義交的協助更是不可或缺的關鍵。分局將於春節期間持續落實各項交通宣導與勤務作為，全力維護轄內路況平穩，讓市民都能安心共度佳節、順暢過好年。