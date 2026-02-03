維護未成年人心智健康 西班牙擬跟進澳洲實施社群禁令

西班牙總理桑傑士證實，該國正在研擬16歲以下未成年人社群禁令，藉此維護兒童心智成長的健康。（美聯社）



澳洲在去年年底，率先成為全球首個對未成年人實施社群平台禁令的國家之後，西班牙總理桑傑士3日表態，證實該國正在推動類似立法，除了維護未成年人心智得以在健康環境下成長之外，也將針對仇恨言論出現在社群平台的情形，對負責營運的企業高層究責。

路透報導指出，在澳洲實施未成年人社群平台禁令之後，加速了其他國家評估的腳步，各國政府以及民間機構，也都高度關注使用數位移動裝置，對兒童成長與心智發展可能產生的影響。

廣告 廣告

西班牙總理強調不能接受孩童處於有害環境

對此，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）3日在杜拜出席世界政府峰會（World Governments Summit）時，表示「我們的孩子正處於一個在他們這個年紀不該獨自探索的環境中」，因此「絕不能夠再接受這樣的情況繼續下去」，表示政府正計畫推動立法，禁止16歲以下未成年人使用社交媒體，並呼籲其他歐洲國家也採取類似的措施。

桑傑士強調，透過此類控管機制，各國將能保護下一代「免受數位蠻荒環境的侵害」。

對於桑傑士的表態，包括X平台、谷歌、TikTok、Snapchat以及旗下有Facebook與Instagram等多個社交平台的Meta公司都尚未發表回應。

西班牙政府將立法 對社群平台高層追究責任

除了維護未成年人心智成長環境，桑傑士也表示政府將於下週提案，針對非法內容與仇恨言論出現在社群平台，向媒體高層進行究責，同時也要將演算法的操弄，以及協助非法內容擴散的行為視同犯罪。

根據益普索（Ipsos）在去年8月進行的1項民意調查，有82%的西班牙民眾，認為應該禁止14歲以下孩童在課外接觸社群媒體，比2024年的73%有顯著升高，似乎凸顯出全球目前社群平台亂象層出不窮，執法腳步卻往往跟不上的窘境。

更多上報報導

向用戶提供進階人工智慧功能 Meta旗下多個社群通訊平台將試推訂閱服務

澳洲未成年人社群禁令實施後已砍470萬帳號 丹麥有意跟進採行

【有片】白宮「神秘攝影師」操控社群媒體 原始iPhone影片成右派病毒式武器