維護桃園山林步道環境與安全 張善政表揚4績優團隊

桃園市長張善政出席「114年桃園市山林步道巡護志工隊年度績優表揚大會」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（26）日晚間前往桃園區，出席「114年桃園市山林步道巡護志工隊年度績優表揚大會」。張善政表示，桃園擁有豐富山林資源，近年在市府團隊與巡護志工努力下，許多步道變得更安全、友善，成為市民喜愛的遊憩場域。觀旅局更積極盤點，發掘逾百條具開發潛力的優質路線，市府將持續挹注資源壯大山林步道巡護志工，逐步打造桃園百條步道願景。

山林步道巡護志工隊自108年成立至今已滿6年，目前共有7支分隊、195位志工，定期巡護22條步道。圖：市府提供

昨日張善政頒發獎狀表揚打鐵寮、五酒桶山、虎頭山與大棟山分隊等四個績優團隊獎獲獎團隊，以及幹部服務獎獲獎志工，並逐一與各巡護隊合影，肯定志工們守護山林步道。張善政指出，山林步道巡護志工不僅維護環境、守護步道安全，更在過程中提升自身健康，是「利己又利人」的公益服務；張市長也邀請市民朋友踴躍參與山林步道健行活動，維護身心健康。

觀旅局表示，山林步道巡護志工隊自108年成立至今已滿6年，目前共有7支分隊、195位志工，定期巡護22條步道。志工積極協助維護步道、清除雜物及處理枯木斷竹，有效提升維護工作效率。截至今（114）年10月底，志工已排班764趟、巡護人次達1766人次，並主動通報152件異常狀況，展現公私協力重要能量。

