維護民眾採買年貨權益 台北法務局祭「當場限改、再犯即罰」鐵腕

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街將於1月31日至2月15日熱鬧登場。台灣市政府法務局今（29）日表示，為確保市民在採買年貨時的消費權益，市府消保官將會同相關機關於活動期間加強稽查，全面檢視攤商商品資訊揭露及度量衡準確性，並首度採取「當場限改、再犯即罰」的嚴格管理機制。

法務局指出，年貨大街活動期間短、來客數眾，過去多以宣導與輔導方式協助攤商改善違規情形，但仍有部分攤商在輔導後，於活動期間再度出現隱匿價格、標示不明或計價方式模糊等問題，影響消費者權益。

法務局表示，市府考量相關宣導已行之多年，自今年起調整執法強度，巡檢發現價格未標示、標示不清、計價單位不明或度量衡不準確者，將立即要求限期改善；活動期間每日巡查，如經限改後仍再度違規，將不再寬貸，逕行依法裁處。

法務局強調，依《臺北市消費者保護自治條例》第9條規定，企業經營者對所提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔行為。

法務局說明，違反者經通知限期改正而屆期不改正，得依同條例第39條處新臺幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。消保官查獲違規攤商後，將移請主管機關臺北市商業處依法處置，以強化管理成效。

消保官也提醒，永樂市場服務處現場設有「公秤」，消費者可隨時檢視商品斤兩是否足重，若發現價格不清或缺斤少兩情形，可立即向年貨大街服務台反映，或撥打1999市民熱線檢舉，共同維護良好消費環境。

此外，台北市府建議民眾選購年節食品時，應貨比三家並留意標示的計價單位，確認包裝完整及環境衛生，避免大量囤積，以確保食品新鮮與安全。若發生消費爭議，可撥打消費者服務專線1950或1999轉7812，市府將提供諮詢及申訴協助，讓市民安心採買、平安過好年。

照片來源：法務局

