維護民眾飲食安全 嘉市114年日本食品輻射檢驗均合格

維護民眾的飲食健康安全，嘉義市衛生局針對轄內店家加強抽驗日本食品／嘉市衛生局提供





為維護民眾的飲食健康安全，嘉義市政府衛生局持續監測日本核食，並會同政風人員針對轄內店家加強抽驗日本生產的生鮮蔬果植物類、乳製品、水產品、嬰幼兒食品、茶及沖泡式飲品類、糖果餅乾及其他包裝食品(如冰品、調味料等)，114年總計抽驗36件，檢測食品中放射性核種(碘-131、銫-134、銫-137)，檢驗結果均合格(詳如執行結果清單)。

衛生局提醒，民眾購買前應檢視外包裝完整性及有無中文標示(如廠商名稱、電話、地址、賞味期限等)，切勿購買標示不清或來路不明的食品，衛生局將持續抽查市售日本食品，以確保消費者食用安全，若有任何食品衛生相關問題，歡迎洽詢嘉義市政府衛生局食品藥物管理科，專線電話05-2338267。



日本食品檢測放射性核種，檢驗結果均合格／嘉市衛生局提供

