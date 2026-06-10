維護水稻生產環境減少溫室氣體排放 臺東農改場水稻田間歇灌溉示範觀摩會

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【記者 朱達志／台東 報導】為落實友善環境目標，減少水稻栽培過程中的溫室氣體排放，農業部臺東區農業改良場(以下簡稱臺東農改場)於115年6月10日上午，假鹿野鄉林玉慧農友示範田區舉辦「水稻田間歇灌溉示範觀摩會」，水稻產銷班農友40人與會，鹿野地區農會亦派員出席參加；會中特別介紹水稻間歇灌溉技術，供農友參考採行，共同為減碳盡一份心力。

臺東農改場盧柏松副場長表示，傳統水稻栽培因田區處於長時間湛水狀態，導致土壤缺氧、厭氧菌群（包括甲烷菌）加速提升，進而分解有機質產生甲烷釋放到大氣中。建議農友可參考本次觀摩會所示範的「水稻間歇灌溉技術」，利用管理田間水位、減少田間湛水時間的方式，不僅能有效減少溫室氣體-甲烷的排放，還能在不影響稻穀產量的情形下，達到友善環境的目標。

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觀摩會中，由土壤肥料研究室張繼中副研究員介紹「水稻間歇灌溉技術」，此技術實施方式相當簡便。實施時間為1期作於第二次追肥後、2期作於第一次追肥後開始，並於收穫前1週結束。在實施期間，除曬田期、幼穗形成期、開花抽穗期外，當田間水位低至土面下5公分時即起灌，至土面上5公分後便停灌。此外，曬田期需曬至水位降到土面下15公分或表土有1-2公分寬及5-10公分深的龜裂；而幼穗形成期及開花抽穗期則每日維持田間水位在土面上5公分，以確保水稻產量。

經鹿野鄉示範田區一期作實測結果顯示，間歇灌溉處理組每公頃甲烷排放量為359公斤（慣行對照組為532公斤）；如以全球暖化潛勢（GWP）計算，間歇灌溉處理組每公頃為10.7公噸二氧化碳當量，較傳統慣行對照組的15.4公噸，大幅減少了4.7公噸的二氧化碳當量，減碳效益顯著。在產量與經濟效益方面，傳統對照組產量為每公頃6,200公斤，而採用間歇灌溉處理組之產量可達每公頃6,400公斤，不僅沒有減產，每公頃反而額外增加200公斤的稻穀產量，成功達到維護地球環境與提升農民收益雙重效益。

利用水稻間歇灌溉技術，可維護水稻生產環境，減少溫室氣體排放。農友於水稻間歇灌溉技術如有任何疑問，可逕洽臺東農改場土壤肥料研究室（089-325110#1720）或土壤營養診斷分析服務站（089-345756）。（照片記者朱達志翻攝）