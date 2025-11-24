維護烏國主權 美烏起草「新俄烏和平架構」…俄稱未獲訊息

白宮廿三日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有重大進展，任何最終協議都需「充分維護」烏克蘭主權。美國總統川普廿四日也在自創社媒真實社群寫道，「俄烏和談真的可能正達成重大進展嗎？眼見為憑，但可能有什麼好事正要發生」。

在歐洲與東亞世局緊張之際，新華社昨晚快訊報導，大陸國家主席習近平同美國總統川普通電話，兩國元首談及烏克蘭危機；白宮也證實川習通話。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望不斷縮小分歧，早日達成公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

廣告 廣告

美方發布的美烏聯合聲明寫道，經討論，雙方起草一個更新與改進的俄烏和平架構，承諾接下來幾天共同提案；最終架構將由美烏總統拍板定案。

美安排澤倫斯基到訪

有官員透露，正討論安排烏克蘭總統澤倫斯基本周訪美，日前赴基輔傳達原本川普政府廿八點方案的美國陸軍部長德里斯科則可能赴莫斯科，或在其他地點與俄國官員會面。

該聲明還寫道，這次會談重申今後任何協議皆必須充分維護烏克蘭主權，以帶來永續且正義的和平。

美國國務卿魯比歐廿三日說，美方原本向烏方提出最晚必須在廿七日「感恩節」接受廿八點停戰計畫的期限可做修改，他形容停戰計畫是「會呼吸的文件」。法新社廿三日報導說，上述的美烏聲明似乎暗示，停戰計畫內容已有所更動。

澤倫斯基廿四日則以視訊方式在瑞典的會議中說，將尋求「能讓我們更堅強、而非使我們孱弱的妥協讓步」。

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納廿三日指出，其實美版廿八點計畫還有一份安全保證架構附加文件，載明美國有意提供類似北約盟約第五條集體防禦的承諾，只是尚無具體細節。

來自美烏、歐盟、北約等國代表廿三日齊聚日內瓦會商。魯比歐廿三日表示，這可能是川普政府在整個俄烏和談過程中，經歷過最好的一次會面，也是最順利的一天。

歐盟理事會主席柯斯塔廿四日在歐盟領袖召開緊急會議後表示，俄烏和談出現新動能。歐盟執委會主席范德賴恩也說，有待努力，但有穩固基礎。不過克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日指稱，「我方沒收到任何訊息」。

【看原文連結】

更多udn報導

陸怒火燒向台日交流 央視發文警告：軟骨頭媚日

旅館不准「女生單獨入住」逼半夜退房 網點1原因導致

36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病恐影響終身

蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光