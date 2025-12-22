維護環境品質與落實國家減碳目標 環境部預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案

%E9%81%B5%E5%BE%AA%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E5%8D%94%E5%AE%9A ICTU %E6%8C%87%E5%BC%95%E6%8F%AD%E9%9C%B2%EF%BC%8C%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E9%80%9A%E8%A8%8A%E9%80%8F%E6%98%8E%E5%BA%A6%EF%BC%88%E5%9C%96%EF%BC%9A%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%83%A8%EF%BC%89

【記者黃楸玲／台北報導】

二氧化碳捕捉後封存(CCS)為全球邁向淨零排放不可或缺的一環，CCS亦為我國淨零重要策略。環境部依據「氣候變遷因應法」第39條規定，預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，明定封存核准申請程序、監測及管理等事項，確保封存場址安全，維護環境品質與落實國家減碳目標。

環境部表示，本管理辦法參考各主要國家如日本、歐盟等 CCS 法規與實務做法進行研訂。共計30個條文，重點如下：

1. 事業申請封存核准前，須先取得地質探勘同意文件，以確認場址具備封存之適宜性，並避免開發衝突。

2. 事業應依據環境影響評估法辦理環境影響評估，申請封存核准時，應將通過環評審查書件所載內容及審查結論納入申請文件。

3. 明定申請封存核准應檢具文件，其中試驗計畫或執行計畫內容包括封存方法、目標量、作業期程、環境監測、補救措施、緊急應變及財務安全規劃等。封存核准之有效期限為十年，期限屆滿前得申請展延。

4. 封存期間及封井後監測期間，須定期申報監測資料，並即時上傳地層壓力、二氧化碳濃度與地震等資訊。

5. 封存期間發生異常情形，事業應依核准之補救措施及緊急應變計畫執行，包括封存場址操作條件及異常情形判識基準、停止灌注與重新啟動門檻及程序。必要時中央主管機關得命事業執行額外補救或強制封井等措施。

6. 明定封井後至少監測二十年，且為確保事業具備足夠財力應對潛在風險及執行長期監測，事業應提具環境損害責任保險或財務保證。

7. 封存之二氧化碳來源應於國內捕捉。對於封存之二氧化碳濃度及成分亦有規範。

8. 事業應設置資訊公開平台，揭露封存場址、計畫內容及監測結果。

9. 明定封存核准撤銷或廢止之情形，如已封存二氧化碳流體應進行後續場址安全維護監測。

10. 本辦法發布前既有試驗計畫，指中油公司鐵砧山碳捕存及台電公司台中電廠碳捕存試驗計畫二案，其於氣候變遷因應法修正公布前已經行政院核定，可免同意探勘文件，逕依本管理辦法提出封存核准申請；且二案位屬已通過環評之開發計畫範圍，並已通過環評變更審查，毋須重新辦理環境影響評估。

環境部表示，依據最新全球 CCS 追蹤報告（Global Status of CCS 2025），全球目前營運中CCS專案有77個，更有6百多個專案規劃或施工中，其中國際間採用鹽水層的知名封存場址，例如挪威Northern Lights、加拿大Quest、美國Illinois Industrial CCS、澳洲Gorgon、日本苫小牧（Tomakomai CCS Demonstration Project）等均為成功案例。我國必須加快腳步，透過政策環評上位指導，個案環評避免及減輕對環境可能造成之影響，加上本辦法管理機制，加強社會溝通，達成國家減碳目標。

本次預告草案相關資料請參閱環境部新聞專區下載附加檔案(https://enews.moenv.gov.tw/)，或於預告日起至行政院公報資訊網(https://gazette.nat.gov.tw/egFront/)下載，各界對於公告內容有任何意見或修正建議者，可於本預告刊登公報之次日起30日內預告期間或研商會時提出，以利相關規範更臻完備。（E-mail：ckliang@moenv.gov.tw）。

