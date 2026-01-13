維護用路人安全！中和強力攔查大型車輛

中和警分局針對大型車違規熱時及路段加強攔查。中和警分局提供

記者黃秋穤／新北報導

為強化交通秩序及安全，降低大型車肇事風險，中和警分局針對大型車違規熱時及路段加強攔查，以檢視有無超載等各項交通違規情事。

中和警分局指出，經統計114年度執行狀況，中和警已取締大型車違規超載60件、滲漏飛散9件、號牌污穢1,803件、超速47件、闖紅燈46件、無照駕車4件、違反管制規定912件、車斗不合規定1件、爭道行駛23件、其他交通違規1,527件，共計4,432件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達100餘萬元。

中和警分局表示，為強化取締大型車輛超載等違規，以有效降低潛在交通事故發生可能性，中和警利用高機動性的「活動式地磅」在大型車經過的熱門路段機動盤查，遂規劃於115年1月13日9時至12時，在環河西路3段與永和路口(單行道往橋和路方向)執行取締大型車輛交通違規勤務，經查環河西路道路筆直，平時亦為砂石車往返中永和及板橋地區必經道路，本次擇定該路口加強攔停檢查大型車輛，並運用活動地磅檢視行經車輛是否超載，期透過執法方式，促使大型車駕駛遵守道路交通法規，以維護用路人安全。

此外，中和警分局針對轄內工業區工廠店家，宣導最新交通法令及常見事故發生主因，期望透過交通執法約制及告誡，並利用宣導方式培養駕駛人正確的交安觀念及習慣，藉以防制事故的發生，維護市民朋友交通安全。