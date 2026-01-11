維護社會治安為警察職責 拒絕侵略是全民共識

1768116965362

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】針對部分媒體報導國人對於遭受軍事侵略時之抵抗意願，並提及警察單位之軍事任務角色，與事實有所出入，且不符合台灣社會現況，警政署特此鄭重說明如下，以釐清誤解。

中華民國台灣自終止動員戡亂時期、總統直接民選之後，就沒有發動境外戰爭之規劃與構想，因此守護台灣之民主自由體制，為全民共識與目標。國軍與警消海巡單位歷年來無論建軍備戰與治安維護，規劃內容都聚焦於防止境外敵對勢力入侵，並維護社會之持續穩定運作。

近日某媒體之報導，嚴重扭曲國人之反侵略意願，將防衛台灣惡意曲解為上戰場，更將專責維護關鍵基礎設施安全工作之警察機關，再度影射為具備軍事任務，警政署除表示遺憾，並呼籲社會輿論勿隨之起舞。

警政署說明，所屬保安警察第二總隊之各項勤務，乃依現行法律，執行反滲透、反破壞及反突擊等治安防護工作，目的在於防止不法行為危害重要設施運作，確保社會秩序與公共安全。警政署也強調，警察專業戰技訓練、各類警械武器與防護裝備配置，均參考先進民主國家反恐警察標準，與軍事裝備有明顯區隔，任務與用途均不相同。

警政署再次重申，警察任務定位明確，僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，不隸屬軍事體系，警政署將持續秉持依法行政、專業分工與公開透明原則，向社會大眾清楚說明警察機關之任務本質，也呼籲媒體報導必須基於事實，勿隨意揣測與曲解。