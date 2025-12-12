維護租稅公平 南市首創ATG智慧稅務系統





臺南市首創結合Gemini、GIS及資料庫所產生的智慧稅務系統，與九福科技、成功大學產官學合作，耗費5個月時間研發，並經測試後不斷精進改良，於今日盛大舉行「AI稅務圖資整合系統(ATG系統)成果發表會」。

市長黃偉哲表示，臺南將持續推動智慧城市建設，堅守「以人為本」的核心理念，提供迅速確實的智慧便民稅務服務，讓市民享受更順、更快、更安全的公共服務，本次專案結合稅籍資料庫、地理資訊系統(GIS)與AI人工智慧技術，運用科技主動清查，提升稅務清查的效率與精確度，並節省稽徵人力及時間，讓課稅服務更便捷符合市民的需求。

市府財稅局長李建賢指出，除了稅務便捷服務外，亦需兼顧租稅公平，臺南近年來積極推進稅務數位化，本次推動ATG系統是一項關鍵的指標，透過GIS地理圖資技術與AI輔助分析，系統能自動交叉核對稅籍資料、國土利用調查圖及建物區塊圖等多元資訊，顯著提升清查效率與數據的精準度，同時也有助於化解徵納雙方的潛在歧見，過去財稅局每年投入大量人力耗費4萬2千個工時，清查6萬5千筆稅籍資料，預估未來採用ATG系統後，不但可至少節省5000工時以上，清查件數更可超過10萬筆以上，可提供迅速確實的智慧便民稅務服務。

財稅局指出，人工智慧AI已廣泛運用在生活各個層面，ATG系統在查核程序中，透過3D建模能自動計測建築物的高度、外觀與面積，並與稅籍資料進行比對，使得清查工作能更快速、準確，大幅減少人力清查負擔，另針對爭議案件，提供民眾公開、透明、可信賴的課稅佐證資料，增進徵納雙方和諧，維護租稅公平。

