維護空氣品質 嘉義市運用紅外線氣體顯像儀強化加油站油氣監測

▲嘉義市運用紅外線氣體顯像儀強化加油站油氣監測，有效維護空氣品質。（照片：記者劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 為維護空氣品質與市民健康，嘉義市政府環境保護局導入紅外線氣體顯像儀(Forward-Looking InfraRed, FLIR)，針對轄內38家加油站執行隱性洩漏源檢測。檢測項目涵蓋儲槽、油品管線、接閥、法蘭、加油機、卸料口、油槍及真空壓力閥等設備，透過紅外線顯像技術即時顯示肉眼難以察覺的油氣逸散，協助業者及早發現設備老化或密封不良問題，防範污染發生，守護市民呼吸健康。

▲紅外線氣體顯像儀監測儀器，有效降低加油站油氣逸散風險。（照片：記者劉芳妃攝）

嘉義市政府環境保護局表示，加油站油氣逸散為揮發性有機物(VOCs)排放的來源之一，因市區多數加油站皆位於人口密集地區，若相關設備及閥件老化密封不良致油氣逸散，除經日照光化學反應產生臭氧外，其成份亦包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯等致癌物，皆可能影響加油民眾及周遭住戶呼吸健康。因此該局以「科技稽查、精準監測」為核心策略，落實加油站油氣逸散防制，藉由高科技監測手段強化污染防制與執法效能。

紅外線氣體顯像儀係利用氣體吸收紅外線產生的溫度差進行成像，將逸散的油氣轉化為視覺化畫面，使「肉眼看不見的污染」清楚呈現於螢幕上。該局今(114)年度首次導入該技術運用，並完成全市38家加油站之紅外線氣體顯像儀掃描檢測，檢測結果發現有2家加油站因受丹娜絲颱風影響，掃描後發現真空壓力(PV)閥有受損致油氣逸散情形，另1家則是發現油氣回收設施之接頭法蘭有鬆脫現象。針對上述情形，環保局皆於現場即時告知各站狀況，並已輔導業者完成改善。

嘉義市政府環境保護局表示，今年度除導入科技監測外，亦積極輔導業者落實自主維護制度，並強化真空壓力閥、泵浦指示燈及微壓計等元件的檢查與維修管理，建立巡檢紀錄制度，以降低油氣逸散風險。另呼籲市民朋友加油時可留意加油槍油氣回收裝置運作狀況，如發現聞有異常油氣氣味情形，可即時向加油站人員反映，共同守護空氣品質。