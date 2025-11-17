維護食安！ 彰化檢方同意扣證後銷毀25萬顆芬普尼殘毒雞蛋

彰化檢方同意扣證後，先行銷毀25萬顆芬普尼殘毒雞蛋，嚴防再度流出。（圖：李河錫攝）

彰化縣芬普尼殘毒雞蛋，疑似在移動管制期又銷往臺中，被檢出殘毒超標5倍。縣府農業處為杜絕類似「意外事件」發生，行文商請彰化地檢署能同意銷毀扣存在文雅畜牧場內25萬顆蛋。檢方表示，除要求逐批保留部份「查驗」蛋品外，其他蛋品都可在嚴格監管下全數銷毀！（李河錫報導）

彰化縣文雅畜牧場芬普尼殘毒雞蛋事件，在彰化地檢署正式啟動偵辦後還是餘波蕩漾。被縣府農業處勒令「禁止移動」有芬普尼殘毒疑慮的大批蛋品，疑似在移動管制期間又有部份雞蛋銷往臺中市，更被檢出殘毒量超標5倍。縣府農業處長郭至善表示，案發後為了亡羊補牢，除了再度要求業者全數回收、監管再度流出的57,000顆雞蛋，為杜絕類似「意外事件」發生、確保市售蛋品安全，特別行文商請彰化地檢署，能先行同意銷毀連日來扣存在場區內共計有25萬顆雞蛋。襄閱主任檢察官王銘仁表示，尊重彰化縣政府「預防性禁運」所有蛋品的行政作為，只要逐日、逐批都保留部份需再「查驗」的抽樣蛋品外，其他蛋品都將指揮警調人員會同縣府單位，在嚴格監管下全數銷毀。

至於多達25萬顆問題蛋銷毀後的可能用途，郭至善表示，將可以化制銷毀當堆肥，因芬普尼約有2週到1個月的衰減期，等銷毀化制再經由發酵，就不會產生還留有「殘毒」造成2次污染的疑慮。