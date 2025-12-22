網上冒出很多「跟1219兇嫌裝熟的」火速遭警逮 他曝一關鍵

記者李鴻典／台北報導

犯嫌張文隨機攻擊案震驚社會，此案是否與境外勢力有關，內政部長劉世芳今（22）日天說，到目前為止，跟國外或是境外比較沒有相關，唯一有關是網路上出現模仿犯；政治工作者周軒指出，台北隨機傷人事件發生後，網路上突然冒出很多「跟兇嫌裝熟的」。他說，像這種重大公共安全事件，各家網路平台業者如果台灣檢調跟他們調資料，他們絕對馬上處理的，不要以為真的找不到你。

犯嫌張文隨機攻擊案震驚社會。（圖／民眾提供）

周軒列出，一個高雄男大生，開帳號轉發境外網軍的發文，聲稱「1225高雄還有更大事件」。結果檢調火速到男大生住處搜索並他拘提到案，男大生看到檢警上門當場腿軟，辯稱他發文的目的只是為了「提醒大家注意」，坦承他根本不認識兇嫌。

廣告 廣告

一個中科作業員，一樣開帳號發文直指兇嫌的計畫跟原訂不同，「原計畫板南站內，且在5點鐘開始，不是快閃中山站站外，難怪同夥表示失敗」檢警一樣火速偵辦，這位中科作業員居住台中，驚見警方上門，一度嚇傻頻問「怎麼會知道是我做的」，並懊悔萬分坦承犯行，辯稱是惡作劇、想刷存在感。

周軒感嘆，台灣有些人的問題就是他們不了解事情的嚴重性，無法同理他人的苦難，以為什麼事情都可以拿來當作樂子消遣，以為躲在網路上開小帳隨意唬爛都沒有事情。很抱歉，像這種重大公共安全事件，各家網路平台業者如果台灣檢調跟他們調資料，他們絕對馬上處理的，不要以為真的找不到你。

周軒表示，說實在的真的很悲哀，這麼嚴重的傷亡，台灣社會已經是驚恐與悲傷氣氛瀰漫，卻還是有台灣人把他人的苦難拿來消遣尋開心。「我講話就這樣，高興不高興隨便你」這句話是幹話，卻還是有人把它當成真理，而在網路上實踐這句話的平民百姓看到警察上門卻腿軟懊悔，到那時候才發現原來這句話真的是幹話，來不及了。

前警察、知名評論員石明謹也表示，目前已經有四、五名在網路上發文說是同夥的、也要恐攻的、砍人要揪的，被警方逮捕，大家知道關鍵是什麼嗎？他們使用的平台廠商，都願意配合提供警方這些人的IP。如果是發在小紅書就沒辦法追查了喔！

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

議員洪健益提案：面對重大事件，建議北市府啟動「細胞簡訊」區域警示

周玉蔻：快速澄清張文母非中配，四叉貓及陸委會做的很好！

藍擬告發大法官濫權瀆職 黃帝穎律師：只為政治私利，把北檢當自助餐

要他「卡正經」一點！吳靜怡：黃國昌審完總預算再張嘴，很難嗎？

